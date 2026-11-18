Pedro Sánchez avanzaba en un multitudinario acto en Albacete que había hecho una entrevista con la revista 'Lecturas' y hoy ya podemos ver esa portada. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección ha sorprendido al anunciar este reportaje, siendo su primera entrevista para una revista del corazón. En este encuentro exclusivo con 'Lecturas', el presidente ha vuelto a hacer gala del amor que profesa hacia su mujer, Begoña Gómez, asegurando que no se imagina su vida sin ella. Es un amplio reportaje en el que el presidente habla de su lado más íntimo y personal. De sus abuelos, de sus padres. De su madre dice que estudió a la vez que ella la carrera y que vera esforzarse tanto fue para él una lección. Confiesa que su mejor recuerdo de cuando era niño es cuando jugaba con su hermano David y que su plato favorito es la paella.

La oposición ya ha reaccionado. Isabel Díaz Ayuso en un acto en Illescas se puso a leer titulares para terminar diciendo: "Y Sánchez hoy: 'no soy nada sin Begoña'", en tono irónico y provocando risas entre los asistentes. Más explícito fue Santiago Abascal que dijo: "Nos importa un bledo lo enamorado que esté de su mujer", asegurando que no van a olvidar su "corrupción" con entrevistas del corazón.

Otros presidentes en la prensa del corazón

No es la primera vez que vemos a un presidente del Gobierno en una revista de la prensa rosa, pero hay que retroceder 40 años para ello. La última vez que vimos algo así fue en 1982. El entonces presidente, Felipe González dio una entrevista, en diciembre, para la revista 'Hola' con posado familiar navideño incluido. Eso sí, no fue en campaña, ya había ganado las elecciones. Si retrocedemos aún más, en 1977, Adolfo Suárez concede también una entrevista a 'Hola' con fotos en las que sale con su familia. En este caso sí estaba en plena campaña electoral.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.