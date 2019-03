Iceta, sobre los independentistas: "No merecen seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat, con mis votos no podrán contar"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El líder del PSC asegura que él es quien está en condiciones de crear un espacio de acuerdos y critica que "hay quien piensa que ganando las elecciones se soluciona el problema". Iceta subraya además que no va a hacer presidente a nadie de ERC, ni de Junts per Catalunya porque no va a "prorrogar el mandato de los independentistas" porque ha sido "un absoluto desastre".