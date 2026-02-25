Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Quién puede votar en las elecciones de Castilla y León 2026

Los comicios autonómicos del 15 de marzo permitirán participar a ciudadanos españoles inscritos en el censo y a determinados residentes en el extranjero.

El PSOE solicitará a la Junta Electoral Central que revise los 30.000 votos nulos de Madrid en el 23J

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo de 2026 ya están en marcha y una de las preguntas más repetidas es quién tiene derecho a participar en la votación. El proceso electoral autonómico se rige por la legislación estatal y por la normativa específica de la comunidad, que establecen con claridad los requisitos para ejercer el derecho al voto.

Podrán votar todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años el día de la jornada electoral que estén inscritos en el censo electoral vigente y tengan residencia en algún municipio de Castilla y León. La inclusión en el censo es automática para quienes figuran empadronados y cumplen los requisitos legales.

Electores residentes en la comunidad

El censo electoral incluye a los ciudadanos con residencia habitual en Castilla y León que no estén privados del derecho de sufragio por sentencia judicial firme. Para poder votar presencialmente el 15 de marzo, será necesario figurar en la lista correspondiente a la mesa electoral asignada y acreditar la identidad mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir en vigor.

Quienes no puedan acudir el día de la votación podrán solicitar el voto por correo dentro del plazo fijado en el calendario electoral. Este procedimiento permite emitir el sufragio con antelación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Oficina del Censo Electoral.

Residentes en el extranjero

También podrán participar los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que tengan como última vecindad administrativa un municipio de Castilla y León. Estos electores deberán seguir el procedimiento específico para el voto desde el exterior, que incluye la solicitud previa de la documentación y el envío de la papeleta dentro de los plazos establecidos.

El voto desde el extranjero forma parte del censo autonómico y permite que los castellanos y leoneses que residen fuera de España mantengan su derecho de participación en los comicios regionales.

