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Elecciones Andalucía 2026: Cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

El voto en blanco es una de las opciones en unas elecciones políticas. Consiste en votar manifestando indiferencia por las opciones planteadas. Conoce realmente quién sale beneficiado de este voto.

Papeletas para votar de los distintos partidos pol&iacute;ticos preparadas en un colegio electoral.

Papeletas para votar de los distintos partidos políticos preparadas en un colegio electoral.Europa Press

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Anna Martín
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Este domingo, 17 de mayo, los andaluces son citados a las urnas para decantarse por un candidato político, o no. También existe la posibilidad de votar en blanco que consiste en depositar en las urnas: un sobre vacío o uno con una papeleta sin indicación de partido. Este tipo de voto tiene dos interpretaciones: inconformidad o indiferencia con el escenario político.

Es distinto del voto nulo porque en este caso la papeleta tiene un valor y cuenta de cara al recuento de votos, en el primer caso -que ocurre con la papeleta rota, desgajada o destruida, cuando un mismo sobre contiene varias papeletas o cuando el contenido del sobre no es una papeleta oficial- el voto no es contabilizado.

¿Cómo influye en los resultados?

La presencia del voto en blanco puede influir de manera notable en los resultados de una jornada electoral, ya que denota una elección consciente de no apoyar ninguna preferencia, permaneciendo, sin embargo, parte activa del proceso democrático.

Para entender mejor su función hay que tener en cuenta la Ley D'Hondt que es el sistema de cálculo proporcional que estipula el sistema electoral español. Acorde con esta ley en cada circunscripción las primeras candidaturas que se excluyen son las que no hayan conseguido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Entonces, al incluir los votos en blanco, que se suman al total de votos válidos emitidos, una candidatura necesita más votos para lograr escaño, ya que hacen que la barrera mínima sea más difícil de alcanzar.

Es por ello que lo que resulta del voto en blanco es que se favorezca a los partidos mayoritarios y se dificulte la entrada en el escenario político de aquellas fuerzas políticas con menor cantidad de votos.

En este marco, las abstenciones y los votos nulos no entran en el recuento, pero los votos en blanco sí, lo que significa que una candidatura necesita todavía más representación para poder acceder a un escaño.

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