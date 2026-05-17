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Elecciones Andalucía 2026: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Más de seis millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la Junta de Andalucía.

Colegios electorales en Sevilla para votar en las elecciones andaluzas 2022

Colegios electorales en Sevilla para votar en las elecciones andaluzas 2022

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Según datos de la Oficina del Censo Electoral, 6.812.861 electores podrán ejercer su derecho a voto en el colegio electoral que le corresponda. De ellos, 368.853 lo harán por primera vez y 302.005 lo harán desde el extranjero.

Pero aquellos que tengan que acudir presencialmente tienen 11 horas para emitir el voto. Las urnas se abren a las nueve de la mañana y se cierran a las ocho de la tarde. De forma ininterrumpida se realizará la votación y si a las 20:00 horas aún hay personas en la cola, se alargará unos minutos.

Sin embargo, las personas que constituyen la Mesa electoral deben estar a las 8 de la mañana, donde deberán de comprobar el material y constituirse formalmente, hasta que a las 09:00 horas el presidente de la mesa anuncia el comienzo de la votación.

¿Qué se necesita para votar?

Para poder ejercer tu derecho a voto debes acudir a la sección, local o mesa asignada. Días previos al día de la votación la OCE enviará al domicilio donde la persona esté censada la información. Además, también se puede consultar en la página del INE.

Una vez se encuentre en el lugar correcto, debes identificarte con un documento oficial válido, ya sea con el DNI, pasaporte o permiso de conducir con fotografía. Los documentos pueden estar caducados siempre que lleven fotografía y sean originales, y no se aceptan fotocopias.

Si un andaluz no puede acudir este domingo porque se encuentre fuera, también existe la posibilidad de voto por correo. Pero el plazo para solicitarlo finalizó el 7 de mayo de 2026, y dicho voto debió enviarse por correo certificado antes del 13 de mayo para que fuese válido

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