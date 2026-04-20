Guía de las Elecciones de Andalucía 2026: calendario, campaña y principales candidatos

Las elecciones andaluzas de 2026 ya están en marcha, y llegan este 17 de mayo en un contexto de tensiones e incertidumbre. Con la precampaña calentando motores, los partidos afinan sus estrategias en una cita clave que marcará el rumbo de Andalucía los próximos años.

El proceso electoral sigue un calendario marcado por la ley. Tras la convocatoria oficial, arranca la precampaña, donde los partidos comienzan a posicionarse sin pedir todavía el voto de forma directa.

La campaña electoral, ya con peticiones explícitas de voto, se desarrolla durante las dos semanas previas a la jornada electoral. Después ya llega la jornada de reflexión, que es el día anterior a las elecciones, y, finalmente, el día de la votación, en el que los ciudadanos acuden a las urnas.

La campaña electoral

La campaña de las elecciones andaluzas suele estar muy marcada por los debates nacionales, pero también por cuestiones propias de la comunidad: sanidad, educación, empleo o gestión de servicios públicos.

En este 2026, además, el clima político llega especialmente tenso, con el cruce constante de reproches entre Gobierno y oposición. Los partidos buscan movilizar a su electorado en un escenario donde cada voto puede ser decisivo

Principales candidatos

Estos son los cabezas de lista de los grandes partidos que se postulan para liderar la Junta de Andalucía:

Juan Manuel Moreno (PP): actual presidente de la Junta, busca revalidar el cargo.

actual presidente de la Junta, busca revalidar el cargo. María Jesús Montero (PSOE): lidera la alternativa socialista tras asumir el liderazgo del partido en Andalucía.

(PSOE): lidera la alternativa socialista tras asumir el liderazgo del partido en Andalucía. Manuel Gavira (Vox): encabeza la candidatura del partido en la comunidad.

encabeza la candidatura del partido en la comunidad. Antonio Maíllo (Por Andalucía): candidato de la coalición de izquierdas formada por IU, Sumar y otros partidos.

(Por Andalucía): candidato de la coalición de izquierdas formada por IU, Sumar y otros partidos. José Ignacio García (Adelante Andalucía): lidera esta formación andalucista.

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