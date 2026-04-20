Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía

Guía de las Elecciones de Andalucía 2026: calendario, campaña y principales candidatos

Este es el calendario, la campaña electoral y los principales candidatos que aspiran a presidir la Junta de Andalucía.

Elecciones Andaluc&iacute;a 2026

Elecciones Andalucía 2026Europa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Las elecciones andaluzas de 2026 ya están en marcha, y llegan este 17 de mayo en un contexto de tensiones e incertidumbre. Con la precampaña calentando motores, los partidos afinan sus estrategias en una cita clave que marcará el rumbo de Andalucía los próximos años.

El proceso electoral sigue un calendario marcado por la ley. Tras la convocatoria oficial, arranca la precampaña, donde los partidos comienzan a posicionarse sin pedir todavía el voto de forma directa.

La campaña electoral, ya con peticiones explícitas de voto, se desarrolla durante las dos semanas previas a la jornada electoral. Después ya llega la jornada de reflexión, que es el día anterior a las elecciones, y, finalmente, el día de la votación, en el que los ciudadanos acuden a las urnas.

La campaña electoral

La campaña de las elecciones andaluzas suele estar muy marcada por los debates nacionales, pero también por cuestiones propias de la comunidad: sanidad, educación, empleo o gestión de servicios públicos.

En este 2026, además, el clima político llega especialmente tenso, con el cruce constante de reproches entre Gobierno y oposición. Los partidos buscan movilizar a su electorado en un escenario donde cada voto puede ser decisivo

Principales candidatos

Estos son los cabezas de lista de los grandes partidos que se postulan para liderar la Junta de Andalucía:

  • Juan Manuel Moreno (PP): actual presidente de la Junta, busca revalidar el cargo.
  • María Jesús Montero (PSOE): lidera la alternativa socialista tras asumir el liderazgo del partido en Andalucía.
  • Manuel Gavira (Vox): encabeza la candidatura del partido en la comunidad.
  • Antonio Maíllo (Por Andalucía): candidato de la coalición de izquierdas formada por IU, Sumar y otros partidos.
  • José Ignacio García (Adelante Andalucía): lidera esta formación andalucista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Feijóo y Moreno piden la mayoría para conseguir una Andalucía estable: "Vuelvan a prestarnos los votos para seguir trabajando por vosotros"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero

Publicidad

España

Elecciones Andalucía 2026

Guía de las Elecciones de Andalucía 2026: calendario, campaña y principales candidatos

El extesorero del PP Luis Bárcenas

Bárcenas, de ser el responsable de las cuentas del PP pasó a ser condenado por el 'caso Gürtel' y ahora ejerce como acusación en la 'operación Kitchen'

Declaración Luis Bárcenas

Sigue en directo el juicio del 'caso kitchen': declara Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias

Regularización presencial
Regularización

Arranca el plazo para realizar de forma presencial la solicitud para la regularización de migrantes

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
SUMAR

Yolanda Díaz confirma que no irá en listas al Congreso y cerrará su etapa parlamentaria al final de la legislatura

Juan Carlos I abandona Sanxenxo (Pontevedra) tras pasar cinco días y recibir la visita de la infanta Elena
REY JUAN CARLOS

El rey Juan Carlos I asegura sentirse "divinamente" tras una nueva jornada de regatas en Sanxenxo

Juan Carlos I, acompañado de su hija la infanta Elena, ha vuelto a navegar en Sanxenxo en la segunda jornada de regatas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en la clausura de las jornadas intermunicipales del PP en Andalucía
PRECAMPAÑA ANDALUZA

Feijóo y Moreno piden la mayoría para conseguir una Andalucía estable: "Vuelvan a prestarnos los votos para seguir trabajando por vosotros"

Se trata del primer acto de precampaña para las elecciones autonómicas de Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Admitida la querella contra el alcalde Móstoles

Admitida a trámite la querella contra el alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero

Sánchez anuncia en Andalucía que este martes propondrá en Bruselas que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel

Imagen del rey emérito.

Juan Carlos I reaparece en la ría de Pontevedra junto a la infanta Elena

Publicidad