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El PP de Juanma Moreno aspira a la mayoría absoluta mientras el PSOE de Montero apela al voto de las mujeres

Mientras el PSOE ha tratado de activar el voto progresista y especialmente el femenino para evitar la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, el PP ha centrado su estrategia en reivindicar la gestión de Juanma Moreno, y aspirar a una nueva mayoría absoluta.

Moreno y Montero

El PP de Juanma Moreno aspira a la mayoría absoluta mientras el PSOE de Montero apela al voto de las mujeres | EFE

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Marta Alarcón
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El cierre de campaña de las elecciones andaluzas ha evidenciado este viernes la fuerte polarización entre el PSOE y el PP, con actos multitudinarios en Sevilla, Almería y Málaga en los que Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, han apelado a la movilización total de sus electorados de cara a la jornada del 17 de mayo.

Mientras el PSOE ha tratado de activar el voto progresista y especialmente el femenino para evitar la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, el PP ha centrado su estrategia en reivindicar la gestión de Juanma Moreno, y aspirar a una nueva mayoría absoluta que, según Feijóo, serviría también para "cambiar el Gobierno de España".

Sánchez pide "coherencia" a la izquierda y llama a frenar a Vox

En el acto central celebrado en Sevilla, Pedro Sánchez ha volcado gran parte de su intervención en defender el balance de su Ejecutivo, y en pedir el voto para María Jesús Montero, como única vía para mantener un gobierno progresista en Andalucía.

"El PSOE tiene proyecto, equipo y a la mejor candidata, Montero, para ser la próxima presidenta de la Junta", ha proclamado el jefe del Ejecutivo, que ha asegurado sentir una "auténtica y genuina admiración" por la candidata socialista.

Sánchez ha insistido en que las elecciones andaluzas son una disyuntiva entre "derechos o recortes", y ha pedido movilización masiva del electorado progresista. "Hay que votar en coherencia. Si quieres un gobierno de izquierdas, vota al PSOE", ha afirmado.

El líder socialista ha alertado además del riesgo de que Vox entre en San Telmo, y ha defendido que "la papeleta del PSOE es la única que lo garantiza". Durante su intervención ha reivindicado medidas impulsadas por el Gobierno central, como la reforma laboral, la subida de las pensiones, las políticas de energías renovables, o la reducción del desempleo.

También ha cargado duramente contra PP y Vox, a quienes ha acusado de representar "una ola reaccionaria", que busca acabar con el actual Gobierno de coalición.

En clave internacional, Sánchez ha defendido la diplomacia frente a las guerras, mostrando su apoyo al pueblo palestino, además de respaldar públicamente a Lamine Yamal por las críticas recibidas tras exhibir una bandera palestina. El presidente ha terminado asegurando que sería "un auténtico honor" recibir a Montero "en La Moncloa como presidenta de la Junta de Andalucía".

Montero moviliza a mujeres, jóvenes y clase media

Por su parte, María Jesús Montero ha centrado buena parte de su discurso en la movilización de mujeres, jóvenes y clases medias, apelando al voto socialista como garantía de avance social.

"La única garantía de avance y de igualdad la da el PSOE", ha asegurado la candidata socialista, que ha pedido expresamente que "no se quede ninguna mujer en casa" el día de las elecciones.

Montero ha defendido las políticas feministas del Gobierno central, y ha prometido seguir impulsando medidas de igualdad "de la mano del Gobierno de España". También se ha dirigido a los jóvenes, apelando a la vivienda, las becas y la Formación Profesional como ejes de su proyecto político.

La dirigente socialista ha reivindicado además la defensa de los servicios públicos, y ha advertido de que sin sanidad pública muchas familias necesitarían "más de 70.000 euros", para afrontar determinadas enfermedades.

Durante el acto, Montero ha cargado contra Juanma Moreno por "infantilizar la política" y priorizar "los 'me gusta' y las canciones" frente a los problemas reales de Andalucía.

Feijóo reivindica la gestión de Moreno y carga contra Sánchez

Desde Almería, Alberto Núñez Feijóo ha pedido el voto para Juanma Moreno, reivindicando la gestión económica y política del Gobierno andaluz del PP. "Juanma tiene el mejor balance que nunca ha habido en Andalucía en una legislatura", ha afirmado el líder popular, que ha sostenido que la comunidad ha dejado de ser "el farolillo rojo" de España, para situarse entre las regiones con mejores indicadores económicos.

"Hoy en Andalucía se paga menos, se recibe más y se vive un poco mejor", ha asegurad Feijóo, quien contrapuso ese balance al de María Jesús Montero, a la que define como "el pasado más tenebroso de Andalucía".

El presidente del PP ha acusado además a la dirigente socialista de representar el modelo de Pedro Sánchez, y ha vinculado al PSOE con los ERE, José Luis Ábalos y decisiones polémicas del Ejecutivo central. Feijóo ha insistido en que el PP es "el único voto útil" y ha asegurado que la victoria de Moreno, tendría una repercusión nacional. "Este voto vale por dos: para que Juanma tenga mayoría y para que cambie el Gobierno de España", ha proclamado.

El líder popular también ha pedido el apoyo de abstencionistas y "socialistas abochornados", asegurando que Andalucía "está de moda" gracias al Ejecutivo del PP.

Moreno busca consolidar la mayoría absoluta

Aunque el gran protagonismo del cierre popular ha recaído sobre Feijóo en Almería, Juanma Moreno ha puesto el broche final a la campaña en Málaga, su ciudad natal, con el objetivo de consolidar la mayoría absoluta obtenida en 2022. "Esta campaña no es el fin de nada sino el principio de algo nuevo y mejor, de una nueva etapa de cambios y reformas en nuestra tierra. No nos basta con los casi 600.000 empleos creados en Andalucía", ha asegurado.

La estrategia del PP durante toda la campaña ha consistido en presentar a Moreno como un presidente moderado, centrado en la gestión y alejado de la confrontación ideológica, tratando de atraer tanto al votante tradicional popular como al electorado moderado desencantado con el PSOE.

Los populares aspiran a reeditar su amplia victoria de hace cuatro años, frente a un PSOE que ha intentado nacionalizar la campaña con la presencia constante de Pedro Sánchez, y la movilización del voto progresista. Con ambos bloques apelando a la máxima participación, Andalucía afronta ahora unas elecciones que tanto PSOE como PP, han convertido en una batalla política de alcance nacional.

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