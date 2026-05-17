Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía 2026: Si no me olvidado el DNI ¿cómo me identifico en la mesa electoral?

Los andaluces llamados a las urnas este domingo podrán votar aunque hayan olvidado el DNI, siempre que acrediten su identidad con un pasaporte o permiso de conducir original con fotografía.

Los trucos de la Polic&iacute;a para compartir tu DNI sin peligro

Los trucos de la Policía para compartir tu DNI sin peligroAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Olvidarse el DNI en casa no impide votar este domingo en las elecciones al Parlamento de Andalucía. El elector podrá identificarse ante la mesa electoral con el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que el documento incluya fotografía del titular.

La escena puede repetirse en cualquier colegio electoral: llegar a la mesa, buscar el DNI y comprobar que no está en la cartera. En ese caso, la solución pasa por presentar otro documento oficial válido. La Ley Electoral contempla el DNI, el pasaporte y el carné de conducir como medios para acreditar la identidad del votante.

También se puede votar con el DNI caducado. La Junta Electoral Central mantiene el criterio de que este documento es válido para acreditar la identidad del elector, aunque haya expirado, siempre que sea el original y permita comprobar quién es la persona que acude a votar.

Ni fotocopias ni fotografías

No sirven, en cambio, fotocopias, fotografías guardadas en el móvil ni otros carnés personales. La tarjeta censal tampoco sustituye al documento identificativo, ya que solo informa del colegio, la sección y la mesa donde corresponde votar.

La decisión final en caso de duda corresponde a la mesa electoral. Su presidente y sus vocales deberán comprobar que el elector figura en el censo y que la identidad coincide con el documento presentado antes de autorizar el voto.

En estas elecciones andaluzas tampoco se podrá utilizar el DNI digital ni la aplicación MiDGT para identificarse en la votación presencial o por correo. La Junta Electoral Central acordó suspender su uso hasta que se garantice la seguridad del sistema de verificación.

Por ello, la recomendación es acudir al colegio electoral con un documento físico y original: DNI, pasaporte o permiso de conducir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así están viviendo los candidatos su jornada de reflexión

Candidatos a la presidencia de la Junta

Publicidad

España

Una urna de votación

Elecciones Andalucía en directo: sigue la última hora de la jornada electoral al minuto

Principales Candidatos Elecciones Andalucía 2026

Este será el ganador de las Elecciones de Andalucía 2026 según la inteligencia artificial

Colegios electorales en Sevilla para votar en las elecciones andaluzas 2022

Elecciones Andalucía 2026: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Los trucos de la Policía para compartir tu DNI sin peligro
Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía 2026: Si no me olvidado el DNI ¿cómo me identifico en la mesa electoral?

Una persona deposita su voto en la urna de una mesa electoral
Elecciones Andalucía

Cómo puedo saber dónde tengo que votar en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo

Mesa electoral, imagen de archivo
Elecciones Andalucía

Guía de la jornada de elecciones Andalucía 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Este domingo 17 de mayo alrededor de seis millones de andaluces están llamados a las urnas, aunque también podrán elegir a sus representantes políticos por correo hasta el 7 de mayo.

El rey Juan Carlos I, acompañado por su amigo Pedro Campos y la infanta Elena
Casa Real

Juan Carlos I vuelve a Galicia para participar en las regatas de Sanxenxo

El rey emérito está inscrito como tripulante del 'Bribón' para las regatas de 6 Metros en Sanxenxo.

Un miembro de una mesa electoral

Elecciones Andalucía 2026: ¿Qué puedo alegar para no ir a una mesa electoral? ¿qué justificaciones se permiten?

Candidatos a la presidencia de la Junta

Así están viviendo los candidatos su jornada de reflexión

Elecciones Andalucía 2026

Elecciones Andalucía 2026: qué es la jornada de reflexión y por qué no se pueden publicar encuestas

Publicidad