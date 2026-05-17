Elecciones Andalucía 2026: Si no me olvidado el DNI ¿cómo me identifico en la mesa electoral?

Olvidarse el DNI en casa no impide votar este domingo en las elecciones al Parlamento de Andalucía. El elector podrá identificarse ante la mesa electoral con el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que el documento incluya fotografía del titular.

La escena puede repetirse en cualquier colegio electoral: llegar a la mesa, buscar el DNI y comprobar que no está en la cartera. En ese caso, la solución pasa por presentar otro documento oficial válido. La Ley Electoral contempla el DNI, el pasaporte y el carné de conducir como medios para acreditar la identidad del votante.

También se puede votar con el DNI caducado. La Junta Electoral Central mantiene el criterio de que este documento es válido para acreditar la identidad del elector, aunque haya expirado, siempre que sea el original y permita comprobar quién es la persona que acude a votar.

Ni fotocopias ni fotografías

No sirven, en cambio, fotocopias, fotografías guardadas en el móvil ni otros carnés personales. La tarjeta censal tampoco sustituye al documento identificativo, ya que solo informa del colegio, la sección y la mesa donde corresponde votar.

La decisión final en caso de duda corresponde a la mesa electoral. Su presidente y sus vocales deberán comprobar que el elector figura en el censo y que la identidad coincide con el documento presentado antes de autorizar el voto.

En estas elecciones andaluzas tampoco se podrá utilizar el DNI digital ni la aplicación MiDGT para identificarse en la votación presencial o por correo. La Junta Electoral Central acordó suspender su uso hasta que se garantice la seguridad del sistema de verificación.

Por ello, la recomendación es acudir al colegio electoral con un documento físico y original: DNI, pasaporte o permiso de conducir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.