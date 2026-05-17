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Elecciones Andalucía 2026: ¿Puedo votar con el DNI caducado?

Generalmente, para poder ejercer el voto, no solo se necesita estar registrado en la lista del censo, sino también presentar el DNI. Pero, ¿Qué pasa si está caducado? ¿Cómo puedo acreditar mi identidad en ese caso?

Efem&eacute;rides de hoy 2 de marzo de 2022: Documento Nacional de Identidad

Efemérides de hoy 2 de marzo de 2022: Documento Nacional de IdentidadArchivo

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Anna Martín
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Algo que está claro es que todo aquel ciudadano que quiera votar tendrá que llevar su documentación encima y enseñarla a los miembros de la Mesa electoral, para identificarse, antes de introducir la papeleta en la urna en la jornada electoral.

Ante unas elecciones, como lo son las andaluzas de este 17 de mayo, muchos de los citados a las urnas tienen dudas sobre si pueden ejercer su derecho a voto en el caso de que su Documento de Identidad Nacional (DNI) esté caducado. La respuesta es afirmativa, siempre y cuándo sea el original.

Otras alternativas

El artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que es válido presentar el DNI aunque esté caducado, siempre que contenga la fotografía del titular. De cara a las urnas, lo único a tener en cuenta es que el DNI presentado debe ser siempre el original, no son validas fotocopias ni documentos digitales. Lo mismo ocurre en el caso del voto por correo.

Además, para identificarse de cara al Presidente de la mesa electoral, también se puede presentar el pasaporte o el carné de conducir. Al igual que con el DNI, todos ellos, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos.

Según declaró la Junta Electoral Central en su acuerdo del 16 de febrero 2023, “la presentación del carné de conducir a través de la aplicación miDGT, de la Dirección General de Tráfico, es un medio de acreditación de la identidad del votante válido para los miembros de las mesas electorales, al tratarse de un documento oficial que incluye la fotografía del votante, conforme establece el artículo 85.1 LOREG".

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