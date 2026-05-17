Cómo puedo saber dónde tengo que votar en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo

Desde las 09:00 hasta las 20:00 horas, los andaluces están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la Junta de Andalucía. 302.446 lo harán por primera vez en una convocatoria de más de seis millones de personas.

Pero, ¿Cómo puedo saber donde tengo que votar? Tal y como recoge el artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), la Oficina del Censo Electoral (OCE), encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística (INE), remitirá "a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que corresponde votar".

Del mismo modo que, en el caso de modificación de sección, local o mesa, la OCE también comunicará de estos cambios. Sin embargo, la forma más directa de saber donde votar es a través de la página del INE, donde se puede consultar todos los detalles en relación con el lugar asignado para votar.

Para acceder a la Sede Electrónica del INE, primero tienes que dirigirte a la sección de Consulta de inscripción en el Censo Electoral e identificarte mediante el uso del sistema Cl@ve (Cl@ve Permanente, PIN24H) o certificado digital. Y una vez hayas accedido puedes verificar tu mesa y local electoral, así como rectificar datos si fuera necesario.

¿Qué es la tarjeta censal?

La tarjeta que la OCE hace llegar a todos los lectores es el "documento informativo remitido a los electores que contiene sus datos censal y el lugar de ejercicio de su derecho de sufragio", recoge el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.

Se envía al correo postal del domicilio donde el votante está censado. En ella aparece la dirección del colegio electoral donde debes emitir el voto de manera presencial. Aunque si no llega a recibirlo puedes consultarlo a través de la página web del INE.

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