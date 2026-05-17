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Este será el ganador de las Elecciones de Andalucía 2026 según la inteligencia artificial

Ponemos a prueba a la inteligencia artificial al pedirle que nos dé el nombre del ganador de las próximas elecciones en Andalucía. Esta es su respuesta.

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Manuel Pinardo
Publicado:

Preguntamos a la IAquién va a ser el ganador de las elecciones en Andalucía de hoy 17 de mayo, como era de esperar la inteligencia artificial elabora su respuesta ofreciéndonos una recopilación de las encuestas y análisis más recientes y aclara que todavía no se han celebrado "por lo que no hay un ganador definitivo".

Para saber con certeza quién va a ser el próximo presidente de Andalucía, tendremos que esperar al recuento de esta tarde cuando empiece a las 20:00 horas, una vez se cierren los colegios electorales, pero si nos fiamos de la recopilación de sondeos que nos da Gemini AI podemos ver quién lleva ventaja en las encuestas.

Resultado de la IA

Según Gemini AI, el mapa político quedaría de la siguiente manera. El PP con Juanma Moreno sería la fuerza más votada con un 42,8% de los votos, consiguiendo entre 55 y 57 escaños. La Inteligencia Artificial considera que el PP conseguirá la mayoría absoluta en Andalucía y no necesitará pactar con ningún otro partido.

En segunda posición quedaría el PSOE que, con María Jesús Montero, lograría un 23% de los votos, entre 27 a 29 escaños.Bajando levemente los resultados de las anteriores elecciones. Vox seguiría sumando con un porcentaje del 15% alcanzando entre 17 a 20 escaños. En 2022 consiguieron 14, un crecimiento notable.

Los demás partidos que se presentan en Andalucía, destacan Por Andalucía con Maíllo al frente consiguiendo un 8% de los votos y entre 5 a 6 escaños, igual que los 5 obtenidos las pasadas elecciones. Por último, Adelante Andalucía con José Ignacio García Sánchez, obtendría el 6% de los votos con 2 escaños. Repitiendo mismo resultado que hace 4 años.

Los últimos sondeos dieron un panorama político similar, situando al PP como fuerza ganadora, aunque con un retroceso respecto a anteriores comicios, mientras que Vox, aparece como el único partido al alza. El PSOE, por el contrario, seguiría perdiendo apoyos.

Estos resultados se han realizado según la opinión y el criterio de la Inteligencia Artificial, en este caso, Gemini AI. Los resultados reales y finales se conocerán a partir de las 20:00 horas de hoy, cuando comience el recuento oficial.

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