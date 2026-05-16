Juan Carlos I vuelve a Galicia para participar en las regatas de Sanxenxo

Juan Carlos I ha regresado a Galicia con motivo de las regatas de la clase 6 Metros celebradas este sábado en la localidad de Sanxenxo.

Tres días después de en el aeropuerto de Vigo, el padre de Felipe VI se prepara para la tercera serie de la Liga Nacional. No solo le acompaña su hija la infanta Elena, sino también su nieta Victoria Federica que ha salido con ellos a navegar.

Es su segunda visita a Galicia en lo que va de año, aunque en su visita anterior no navegó a bordo del velero. Desde una embarcación auxiliar, presenció la regata acompañado de su hija Elena.

Las regatas como motivo de múltiples viajes

Las regatas siguen siendo la principal excusa para los viajes del emérito.

Durante su visita el pasado mes de abril, se trasladó a la vivienda de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, donde se aloja habitualmente durante sus visitas a las Rías Baixas.

Desde su llegada, Juan Carlos I mantuvo una agenda discreta y centrada en el ámbito privado. Durante los primeros días permaneció alejado del foco público, con salidas puntuales a restaurantes de la zona de O Salnés.

Se dejó ver en el puerto deportivo de Sanxenxo, donde saludó a conocidos y participantes antes de asistir a la reunión técnica de la regata. Posteriormente, participó en el bautizo de una embarcación con champán y embarcó en la lancha neumática Cristina desde la que siguió la competición.

El Trofeo Xacobeo forma parte de la liga de seis metros, aunque en esta ocasión no ejerció como patrón.

Sus visitas a España son cada vez más frecuentes y durante periodos más largos, mostrando así un deseo cada vez más boyante de instalarse definitivamente en España. De producirse, conllevaría ciertas condiciones por parte de la Casa Real.

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