La edil del PP de Pinto pide disculpas por decir que personas con discapacidad recurren a la prostitución

La edil del PP de Pinto Rosa María Ganso ha pedido disculpas por sus declaraciones en el último pleno municipal en el que aludió a que la prostitución da servicio a "personas con discapacidad" a las que "no les queda otro remedio" y a "personas que en la vida han nacido feos".

En declaraciones a una radio, la concejala popular ha explicado que estas declaraciones están "sacadas de contexto" y que no estaba hablando de explotación o "mafias" sino de la libertad de las personas. No obstante, ha insistido en que pide disculpas a todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos y que su "objetivo en política" es ayudar a las personas con discapacidad. "No todos pensamos igual y espero que se me comprenda", ha insistido Ganso.

Las polémicas declaraciones de la edil, difundidas por Podemos Pinto, corresponden a la sesión plenaria del pasado 31 de mayo cuando la corporación municipal debatía una moción presentada por el grupo socialista para instar al Ayuntamiento a elaborar una ordenanza contra la prostitución y la trata de seres humanos.

La propuesta fue finalmente rechazada debido a que únicamente contó con los votos a favor del PSOE, mientras que los concejales de Ganemos Pinto, partido del gobierno local, y Ciudadanos se abstuvieron y los votos en contra del PP fueron suficientes para tumbar la moción.

Fue en ese contexto en el que la concejala Ganso tomó la palabra para justificar la postura de su grupo y preguntaba a los responsables de la moción si sabían "la situación familiar que puedan tener esos puteros", ya que "hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio" y "hay personas que en la vida han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios", a lo que añadía que "no somos todos rubios, guapos y bonitos".

Ganso, concejala del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Pinto desde el año 2004, desempeñó durante la pasada legislatura labores de gobierno en el Ejecutivo del Partido Popular y se hizo cargo de áreas como Familia, Empleo y Asuntos Sociales.