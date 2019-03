Don Juan Carlos: "Juntos debemos seguir construyendo nuestro futuro"

En el mensaje de navidad, Don Juan Carlos ha hablado de la España que entre todos debemos seguir construyendo: “Durante muchos años, juntos hemos caminado en la construcción de nuestra democracia, juntos hemos resuelto problemas no más fáciles que los que hoy afrontamos, y siempre con la ambición de llegar a un objetivo común. Pues bien, juntos debemos seguir construyendo nuestro futuro porque nos unen y nos deben seguir uniendo muchísimas cosas”

Entre las cosas que nos unen, Don Juan Carlos se ha referido al afán de asegurar un porvenir sólido, justo y lleno de oportunidades, la intensidad de los afectos y lazos históricos, así como la convivencia de nuestras lenguas y la aceptación del diferente, y la solidaridad, que según ha dicho, siempre demostramos ante las grandes adversidades, ante las desigualdades sociales y territoriales, ante las necesidades de nuestros vecinos.

Don Juan Carlos ha insistido en esta idea y ha afirmado que "la Corona promueve y alienta ese modelo de nación. Cree en un país libre, justo y unido dentro de su diversidad. Cree en esa España abierta en la que cabemos todos. Y cree que esa España es la que entre todos debemos seguir construyendo".

Pero Don Juan Carlos ha comenzado su alocución con un saludo a aquellos que están siendo golpeados por la crisis, a los que no encuentran trabajo o lo han perdido. “Es indiscutible que la crisis económica que sufre España ha provocado desaliento en los ciudadanos, y que la dificultad para alcanzar soluciones rápidas, así como los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública, han afectado al prestigio de la política y de las instituciones”. En este sentido, Don Juan Carlos ha realizado varias llamadas al cambio, al compromiso ético, la modernización y la regeneración

Don Juan Carlos ha asegurado que para él, "la crisis empezará a resolverse cuando los parados tengan oportunidad de trabajar".

El Rey ha hecho una reflexión en clave muy personal: "Mi posición me ha permitido vivir las múltiples vicisitudes por las que ha atravesado España, a la que he dedicado mi vida. He visto momentos malos y buenos y siempre hemos sabido los españoles salir juntos de los malos y construir juntos los buenos".

Don Juan Carlos ha animado a todos a emprender una tarea de modernización y regeneración. Pero ha advertido que esto "no es competencia exclusiva de los responsables políticos. También lo es de los agentes económicos y sociales y de la sociedad en su conjunto a través de sus estructuras organizativas".

En esta línea, el Rey ha invitado a las fuerzas políticas a que, "sin renunciar a sus ideas, superen sus diferencias para llegar a acuerdos que a todos beneficien y que hagan posibles las reformas necesarias para afrontar un futuro marcado por la prosperidad, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos".

Por último, Don Juan Carlos ha expresado su determinación de continuar estimulando la convivencia cívica, en el desempeño fiel del mandato y las competencia que le atribuye el orden constitucional y la seguridad de que asume las exigencias de ejemplaridad y transparencia que reclama la sociedad.