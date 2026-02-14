El ministro Planas reconoce que los daños por el temporal "son más importantes de lo que pensaba"

Durante estas últimas semanas, las borrascas han azotado gran parte del país, especialmente Andalucía, con inundaciones, desalojos y daños importantes en huertos, carreteras e infraestructuras. Uno de los lugares más damnificados por el temporal ha sido la localidad cordobesa de Lora del Río.

Este sábado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha desplazado para comprobar el nivel de desperfecto causado por el clima. Según ha podido observar, ha asegurado que los daños son más importantes de lo que pensaban en un primer momento: "Si he sacado una conclusión de estos tres días a pie de campo es que los daños son más importantes de los que en primer momento se pensaba".

Sin embargo, el ministro ha anunciado que no solo visitará ese municipio, también lo hará con otras zonas afectadas por las lluvias torrenciales. Además se reunirá con agricultores y organizaciones agrarias para valorar los daños y activar las ayudas necesarias para compensar las pérdidas en los cultivos.

No obstante ha anunciado que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea la movilización de la reserva de crisis agrícola para ayudar a los agricultores y ganaderos. También ha anunciado que para conocer de primera mano los destrozos, se depslazará hasta la región andaluza el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Y aunque ha confesado que no le "gusta hacer hipótesis nunca sobre cantidades y efectos", ha ofrecido detalles sobre los cultivos dañados por las intensas precipitaciones. Según los datos de Agrosegur, el ministro ha asegurado que en la provincia de Huelva hay 5.200 parcelas y 2.400 hectáreas de cultivo de unos 350 agricultores afectadas. Y en cuanto a todas las provincias de Andalucía, el número de daños asciende 14.000 hectáreas, siendo más de la mitad que el total de todo el territorio nacional (22.000 hectáreas).

Así mismo "el Gobierno de España en su momento aprobará las medidas que correspondan para dar la cobertura necesaria y el apoyo, como hicimos en la DANA o en los incendios de este verano", señaló el ministro, quien indicó que estas ayudas están ya pagadas.

