Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Daños temporal

El ministro Planas reconoce que los daños por el temporal "son más importantes de lo que pensaba"

El ministro se reunirá con agricultores y ganaderos para valorar los daños.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita una explotación de cítricos afectada por la inundaciones

Luis Planas | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Durante estas últimas semanas, las borrascas han azotado gran parte del país, especialmente Andalucía, con inundaciones, desalojos y daños importantes en huertos, carreteras e infraestructuras. Uno de los lugares más damnificados por el temporal ha sido la localidad cordobesa de Lora del Río.

Este sábado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha desplazado para comprobar el nivel de desperfecto causado por el clima. Según ha podido observar, ha asegurado que los daños son más importantes de lo que pensaban en un primer momento: "Si he sacado una conclusión de estos tres días a pie de campo es que los daños son más importantes de los que en primer momento se pensaba".

Sin embargo, el ministro ha anunciado que no solo visitará ese municipio, también lo hará con otras zonas afectadas por las lluvias torrenciales. Además se reunirá con agricultores y organizaciones agrarias para valorar los daños y activar las ayudas necesarias para compensar las pérdidas en los cultivos.

No obstante ha anunciado que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea la movilización de la reserva de crisis agrícola para ayudar a los agricultores y ganaderos. También ha anunciado que para conocer de primera mano los destrozos, se depslazará hasta la región andaluza el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Y aunque ha confesado que no le "gusta hacer hipótesis nunca sobre cantidades y efectos", ha ofrecido detalles sobre los cultivos dañados por las intensas precipitaciones. Según los datos de Agrosegur, el ministro ha asegurado que en la provincia de Huelva hay 5.200 parcelas y 2.400 hectáreas de cultivo de unos 350 agricultores afectadas. Y en cuanto a todas las provincias de Andalucía, el número de daños asciende 14.000 hectáreas, siendo más de la mitad que el total de todo el territorio nacional (22.000 hectáreas).

Así mismo "el Gobierno de España en su momento aprobará las medidas que correspondan para dar la cobertura necesaria y el apoyo, como hicimos en la DANA o en los incendios de este verano", señaló el ministro, quien indicó que estas ayudas están ya pagadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Dimite la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes en plena crisis por el deterioro de la red

Óscar Puente

Publicidad

España

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita una explotación de cítricos afectada por la inundaciones

El ministro Planas reconoce que los daños por el temporal "son más importantes de lo que pensaba"

Imagen de José María Aznar y el rey Juan Carlos

Aznar publica una foto con Juan Carlos I, "el Rey de las libertades y la democracia en España"

Antena3 Noticias

Tercer grado para el etarra Asier Arzalluz, uno de los más sanguinarios de la banda

Feijóo en Castilla y León
Pactos

Feijóo marca límites a Vox mientras negocia gobiernos autonómicos: "Lo que no vamos a hacer es un sanchismo a la derecha"

Óscar López
Elecciones Aragón

Óscar López evita disculparse tras sus palabras sobre Lambán: "Es una reflexión política"

Imagen del rey Felipe VI junto con la reina Letizia
Terrorismo

Felipe VI lamenta que "todavía hoy" haya quien no condene los crímenes de ETA y llama a recordar a las víctimas

El Rey renueva su compromiso con las víctimas del terrorismo y reivindica que "la memoria es un deber cívico".

Imagen de archivo de Íñigo Errejón y de Elisa Mouliaá.
Caso Errejón

El juez cita a Errejón el 17 de febrero y mantiene a Elisa Mouliaá como acusación

El juez le comunicará la apertura de juicio oral contra él por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá.

Óscar Puente

Dimite la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes en plena crisis por el deterioro de la red

EuropaPress_7276967_ministro_politica_territorial_memoria_democratica_angel_victor_torres

Ángel Víctor Torres insinúa que Felipe González no debería estar en el PSOE tras admitir que no votará a Pedro Sánchez

Nogueras reafirma la ruptura de Junts con el PSOE

Junts mantiene el bloqueo pese a pactar con el PSOE la ley de multirreincidencia: "No estamos negociando con ellos"

Publicidad