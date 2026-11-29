Durante una campaña electoral abundan los porcentajes, las previsiones de los escaños y las posibles mayorías. Sin embargo, no todos esos datos se obtienen de la misma manera. Para interpretar lo que se publica antes y después de las elecciones del 29 de noviembre, hay que distinguir entre una encuesta y un sondeo a pie de urna.

La diferencia principal está en cuándo se pregunta y a quién. Una encuesta previa consulta las preferencias de los ciudadanos antes de la votación. Un sondeo a pie de urna entrevista a personas que acaban de votar y les pregunta por la opción elegida.

Una intención no es un voto depositado

En una encuesta preelectoral, el entrevistado puede explicar a quién tiene pensado votar, reconocer que está indeciso o decir que no acudirá a las urnas. Entre esa respuesta y las elecciones, su decisión puede cambiar. Por eso importa la fecha del trabajo de campo, es decir, los días en los que se realizaron las entrevistas.

También hay que distinguir entre las respuestas directas y la estimación que elabora la empresa o institución responsable. Esta última aplica un tratamiento estadístico a los datos. El Centro de Investigación Sociológica (CIS), por ejemplo, diferencia las respuestas recogidas de sus estimaciones de apoyo electoral.

Qué tiene de distinto un sondeo a pie de urna

En este caso, la persona entrevistada ya ha depositado su papeleta. La pregunta se refiere a un comportamiento que acaba de producirse, no a una intención futura. Aun así, el sondeo no consiste en abrir las urnas ni en contar votos. Sigue dependiendo de una selección de entrevistados y de lo que estos declaren. Algunas personas pueden rechazar la entrevista y otras no comunicar su elección real.

Además, una consulta realizada a la salida de los colegios necesita contemplar cómo incorpora al análisis a quienes votaron por correo. Al entrevistar a votantes presenciales no se puede conocer directamente lo que eligieron quienes utilizaron esa modalidad.

No todo sondeo de la noche electoral es a pie de urna

La hora de la publicación puede llevar a confusión y es que una encuesta difundida al cerrar los colegios puede haberse elaborado a través de entrevistas telefónicas durante los días anteriores. Para saber qué tipo de herramienta es habría que revisar su metodología. Que aparezca en televisión durante la noche electoral no significa que se haya preguntado a los ciudadanos al salir a votar.

Los datos en los que fijarse

La ficha técnica ayuda a conocer quién realiza el estudio, cuántas entrevistas incluye, cuándo se hicieron y a través de qué procedimiento. El tamaño de la muestra importa, pero también cómo se selecciona y a qué población representa.

Las diferencias pequeñas se han de interpretar teniendo en cuenta la incertidumbre del estudio. Una variación de unas décimas no demuestra un cambio consolidado en las preferencias.