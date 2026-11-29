Quedan pocas horas para ejercer el derecho a voto en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Los colegios electorales abren a las 09:00 horas y cerrarán a las 20:00 horas, aunque quienes ya estén en la cola o dentro del local cuando termine la votación podrán emitir su sufragio.

Los locales electorales han abierto antes para que las personas designadas para constituir las mesas puedan comprobar que el material electoral está en orden y que se acreditan correctamente los interventores y apoderados.

A las 20:00 horas, el presidente de la mesa anunciará el cierre de la votación. Aunque, si en ese momento todavía hay personas esperando dentro del colegio o en su acceso, la mesa les permitirá votar. Una vez hayan terminado quienes ya estaban presentes, no se admitirá a nadie más.

Para poder votar, será necesario presentar un documento de identificación válido. Se admiten el DNI, en formato físico o digital a través de la aplicación MiDNI, el pasaporte con fotografía y el permiso de conducir con fotografía.

Todas aquellas personas que ya hayan votado por correo no podrán volver a depositar su voto en la urna el día de las elecciones.

Antes de desplazarse, conviene consultar la tarjeta censal o los canales del INE para confirmar el colegio, la sección y la mesa que corresponden a cada elector.