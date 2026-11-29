ELECCIONES GENERALES
Muere un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un colegio electoral de Barcelona
Tres unidades del SEM han acudido al IES Carrasco i Formiguera, en Nou Barris, pero no han podido reanimarlo. El suceso no ha afectado al desarrollo de la votación.
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Un hombre de 88 años ha muerto este domingo hacia el mediodía tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando había acudido a votar en el IES Carrasco i Formiguera, en el distrito barcelonés de Nou Barris, según han informado los Mossos d'Esquadra.
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha avanzado que el hombre se había indispuesto mientras se encontraba en el colegio electoral para participar en las elecciones generales.
Hasta el centro se han desplazado tres unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los sanitarios han tratado de reanimarlo, pero no han podido salvarle la vida. Fuentes municipales consultadas por la ACN también han confirmado que el hombre ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.
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El suceso no ha provocado incidencias en la votación, que ha continuado en el colegio electoral.
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