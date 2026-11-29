La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre ha dejado una incidencia curiosa en Andorra (Teruel), donde la Guardia Civil ha tenido que localizar y trasladar hasta el colegio electoral al miembro titular y al suplente de una mesa de votación que no se habían presentado a primera hora para cumplir con sus obligaciones.

La ausencia de ambos había impedido inicialmente constituir la mesa y, por tanto, abrirla con normalidad. Sin embargo, la intervención de los agentes permitió resolver la situación y completar su constitución sin mayores problemas.

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno de Aragón, Noelia Herrero, durante una rueda de prensa en la que ha informado del desarrollo de las primeras horas de la jornada electoral. "Un miembro titular y su suplente no se han presentado, con lo cual no podía constituirse la mesa. La Guardia Civil los ha localizado y los ha trasladado al colegio electoral", ha detallado. Tras su llegada, la mesa ha quedado constituida "con total normalidad".

Dos pintadas en colegios electorales

Al margen de este episodio, la delegada del Gobierno ha informado de otras dos incidencias en la comunidad autónoma: la aparición de dos pintadas en sendos colegios electorales de Zaragoza. Ambas han sido limpiadas "rápidamente" por los servicios del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Herrero ha asegurado que la jornada ha comenzado con normalidad en las tres provincias aragonesas y que las 2.216 mesas electorales han quedado constituidas sin incidencias reseñables.

Los primeros colegios en comunicar la constitución de sus mesas, a las 08:01 horas, han sido los de Pomer y Urriés, en Zaragoza; Igriés y Alcolea de Cinca, en Huesca; y Albalate del Arzobispo y Pancrudo, en Teruel.

Más de un millón de aragoneses llamados a votar

Un total de 1.012 locales electorales y 2.216 mesas se han habilitado en los 731 municipios de Aragón para que más de un millón de ciudadanos puedan elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado.

En estas elecciones, la comunidad autónoma elige a 13 diputados en la Cámara Baja: siete por Zaragoza, tres por Huesca y tres por Teruel. En el Senado se repartirán otros 12 representantes, cuatro por cada provincia.

En cuanto al voto por correo, Correos ha admitido un total de 29.648 sufragios. Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el cierre de la votación.

Dispositivo para facilitar el voto a personas con movilidad reducida

Por otra parte, Herrero ha recordado que el Plan de Protección Civil y Cruz Roja vuelve a desplegar un dispositivo para garantizar que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse hasta sus respectivos colegios electorales y ejercer su derecho al voto.

En la provincia de Zaragoza participan 77 voluntarios y 16 vehículos, mientras que en Huesca se han movilizado 40 voluntarios y diez vehículos. En Teruel, el operativo cuenta con 25 voluntarios y cuatro vehículos.

La delegada ha explicado que algunas personas habían solicitado este servicio con antelación, aunque durante las primeras horas de la mañana se han seguido registrando nuevas peticiones.

El dispositivo de Cruz Roja permanecerá operativo durante toda la jornada electoral. Quienes necesiten este servicio pueden solicitarlo en los teléfonos habilitados para cada provincia: 976 224 880 en Zaragoza, 974 222 222 en Huesca y 648 699 559 en Teruel.