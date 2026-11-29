El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha votado en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, en estas elecciones generales donde ha protagonizado un momento cómplice de risas con el presidente de su mesa electoral. Tras comprobar su identidad, el presidente de la mesa ha llamado "Anotop At" al candidato, una expresión vinculada al lapsus que tuvo el dirigente popular en el Congreso.

Feijóo no ha dudado en tomarse la situación con humor reaccionando entre risas.

Esta expresión se hizo viral tras una sesión de control al Gobierno que se celebró en noviembre de 2025, cuando el líder del PP confundió el título de una supuesta serie sobre Pedro Sánchez y acabó diciendo el ya popular "Anotop At".