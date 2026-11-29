Este 29 de noviembre se celebran elecciones a Cortes Generales, en las que pueden participar 38.728.356 votantes. Los designados miembros de mesa electoral deben cumplir con sus obligaciones durante la jornada electoral, con independencia de la jornada de trabajo del día anterior.

Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados miembros de Mesa, tienen derecho a un permiso retribuido de la jornada completa durante el día de la votación, si es laborable. En todo caso, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediato posterior.

Nueva cuantía de la dieta

Aquellos que hayan resultado designados como presidentes y vocales de una mesa electoral para estas elecciones generales recibirán este año una dieta de 75 euros, cinco más que en los anteriores comicios generales de 2023, cuando la compensación estaba fijada en 70 euros.

Se trata de una subida que fue aprobada por el Ministerio del Interior mediante la Orden INT/650/2026, de 23 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de junio. La nueva cuantía, que entró en vigor al día siguiente, se aplica a los miembros de las mesas electorales en los procesos regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Esta dieta de 75 euros es la misma para el presidente y los dos vocales que conforman cada mesa electoral, aunque sus funciones y responsabilidades durante la jornada son diferentes. La normativa también establece que los miembros de mesa tienen derecho a percibir el importe íntegro, independientemente del tiempo durante el que hayan desempeñado su cargo.

¿Cobran los suplentes?

En el caso de los suplentes, el derecho a cobrar esta cantidad depende de si finalmente tienen que desempeñar algún cargo. Aunque también están obligados a presentarse en el colegio electoral a las 8:00 horas del día de las elecciones, su asistencia no implica automáticamente que vayan a recibir la dieta.

El BOE establece que los suplentes solo percibirán los 75 euros si finalmente tienen que sustituir a alguno de los miembros titulares y asumir sus funciones.