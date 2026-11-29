El Partido Popular ha presentado una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por una supuesta actuación irregular de agentes de la Policía Nacional en cinco mesas electorales de Toledo durante la jornada de elecciones generales de este domingo.

Según recoge la denuncia presentada por la formación popular, varios agentes se personaron en distintos colegios electorales alrededor de las 9:20 horas y comunicaron que, por orden del Tribunal Supremo, los votos de aquellos electores cuyo derecho de sufragio había sido suspendido cautelarmente debían remitirse al Instituto Nacional de Estadística (INE), en lugar de ser recogidos y custodiados por las propias mesas electorales.

El PP considera que esta indicación contradice las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral, que establecen un procedimiento diferente para estos casos. En concreto, los sobres deben ser recogidos por las mesas, permanecer cerrados y separados del resto de la documentación, contar con la firma de al menos dos de sus miembros y quedar bajo su custodia junto al resto del material electoral.

Ante estos hechos, el partido ha solicitado a la JEC que ordene mantener el procedimiento establecido y que investigue el origen de la supuesta instrucción policial. Asimismo, reclama que se requiera al Ministerio del Interior para que identifique quién impartió la orden y a qué mesas electorales se trasladó.

La formación también pide que se localicen los sobres que, en su caso, hubieran podido ser entregados a los agentes y que se garantice su incorporación a la documentación electoral correspondiente.

Las anécdotas de la jornada electoral

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau concurren a unos comicidios cuya jornada ha arrancado sin apenas incidencias.

De hecho, poco antes de las 10:30 horas ya se habían constituido el 100% de las mesas electorales. La jornada ha dejado, no obstante, algunas anécdotas y curiosidades en sus primeras horas.

La localidad riojana de Villarroya ha vuelto a captar la atención durante una jornada electoral, aunque esta vez no ha conseguido repetir la hazaña de 2023, cuando sus vecinos completaron las votaciones en apenas 26 segundos y convirtieron al municipio en el primero en cerrar sus urnas.

En esta ocasión, el proceso se ha prolongado debido a que uno de los vecinos ha ejercido su derecho al voto por correo. A ello se suma el aumento de población del municipio, que ha pasado de seis a nueve habitantes, circunstancias que han impedido que la localidad vuelva a establecer una nueva marca.

Otra de las curiosidades de la jornada ha tenido como protagonistas a los dos principales candidatos del PSOE y PP. Alberto Núñez Feijóo ha ejercido su derecho al voto en el instituto Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano de Madrid, el mismo centro educativo en el que Pedro Sánchez cursó sus estudios de Bachillerato.

El líder popular ha sido el segundo candidato a la Presidencia del Gobierno en acudir a las urnas, después del presidente del Ejecutivo. Durante su intervención, Feijóo ha lanzado un mensaje a los ciudadanos: "Que no voten con miedo, sino con memoria".

En cuanto a la constitución de las mesas, la primera en quedar preparada durante estos comicios ha sido la del polideportivo municipal de Burriana, en Castellón, que se ha adelantado al resto de colegios electorales del país.