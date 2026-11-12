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Elecciones generales 2026: ¿Son obligatorios los programas electorales?

Los partidos políticos no están obligados por ley a publicar sus propuestas para presentarse a las elecciones. Tampoco existe una sanción por incumplir sus promesas electorales.

Papeletas para votar de los distintos partidos políticos preparadas en un colegio electoral.

Papeletas para votar de los distintos partidos políticos preparadas en un colegio electoral. Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, los partidos políticos preparan sus propuestas para intentar conseguir el apoyo de los ciudadanos. Pero ¿es obligatorio que presenten un programa electoral?

La respuesta es no. En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no exige a las formaciones políticas publicar un programa para concurrir a unas elecciones.

Estos documentos recogen las medidas que los partidos plantean sobre cuestiones como la vivienda, el empleo, la sanidad o la educación. Su objetivo es que los votantes puedan conocer sus propuestas antes de acudir a las urnas.

¿Qué ocurre si un partido incumple su programa electoral?

Los programas electorales tampoco son jurídicamente vinculantes. Esto significa que, si una formación llega al Gobierno y no cumple alguna de sus promesas, no recibe una sanción legal por ese motivo.

Además, el artículo 67.2 de la Constitución establece que los diputados y senadores no están sujetos a mandato imperativo. Por tanto, aunque los programas electorales permiten comparar las propuestas de los partidos, ni su presentación ni su cumplimiento son obligatorios por ley.

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