El sistema electoral en España en las elecciones generales se rige por la denominada ley D'Hondt, un sistema que fija el reparto de los 350 escaños que forman el Congreso de los Diputados en proporción al número de votos obtenidos en cada una de las 50 provincias españolas, junto a Ceuta y Melilla. Es decir, no hay una circunscripción electoral única sino 50 circunscripción, una por cada provincia. Y para determinar cómo se reparten los escaños asignados a cada provincia se aplica la denominada ley D'Hondt .

En España la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece en su articulo 161 que "cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales", por lo que a efectos prácticos hay 52 circunscripciones electorales.

A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos diputados, mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un diputado. Los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, un reparto fijado en el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre de convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.

¿Cómo funciona la ley D'Hondt?

La ley D'Hondt fija el reparto de escaños en función al número de votos que cada formación política obtiene en cada circunscripción electoral, quedando excluidas de ese reparto toda formación política que no alcance el 3% de los votos. A partir de ahí, se construye una tabla con tantas columnas como número de diputados se repartan en la provincia en cuestión.

En la primera columna se colocan el número de votos logrados por cada formación política y, a partir de ahí, se van generando columnas y se dividen los votos de cada formación en función de la columna, es decir, en la segunda se dividen por dos, en la tercera se dividen por tres y así sucesivamente hasta completar todas las columnas. por poner un ejemplo, en una provincia en la que se repartan ocho escaños se harán ocho columnas y se van dividiendo los votos de cada formación por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho.

En cada fila se coloca a cada partido político y se va completando la tabla, con el requisito que las formaciones que no logren al menos el 3% de los votos quedan fuera de esa tabla. Los escaños se repartirán en función a los cocientes mayores en la tabla, en el caso anterior de una provincia de ocho escaños serán los ocho coeficientes más altos, en orden decreciente. En caso de empate, el cargo se asignará a la candidatura con mayor número de votos totales.

Un ejemplo práctico sería en una provincia con ocho escaños, seis candidaturas obtienen los siguientes votos: A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000) y F (32.000). Con la ley D'Hondt la candidatura A obtendría cuatro de los ochos escaños, la candidatura B lograría dos escaños, la candidatura C se haría con un escaño y la candidatura D obtendría el octavos escaño restante. Las candidaturas E y F se quedarían sin escaño.

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que reparten un diputado cada una en las elecciones generales, el diputado será para la formación más votada.

¿Cómo afecta en los resultados de las elecciones generales la ley D'Hondt?

Con lo explicado sobre el método D'Hondt, se puede concluir que todas las formaciones que no alcancen el 3% de los votos en una provincia no pueden optar al reparto de escaños en esa circunscripción. Además, la existencia de varias formaciones tanto a la derecha como a la izquierda puede provocar la dispersión del voto y, en cambio, beneficiar a partidos políticos que aglutinen la mayoría de los votos de un campo ideológico.

Esta es la razón por la que muchos partidos políticos hacen un llamamiento al voto útil y a concentrar el voto en una formación política concreta, tanto para alcanzar el 3% como para lograr los mayores coeficientes en cada circunscripción electoral para obtener el máximo número de escaños.

Así se reparten los 350 escaños del Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre:

Albacete (Cuatro)

Alicante/Alacant (Doce)

Almería (Seis)

Araba/Álava (Cuatro)

Asturias (Siete)

Ávila (Tres)

Badajoz (Cinco)

Balears (Illes) (Ocho)

Barcelona (Treinta y dos)

Bizkaia (Ocho)

Burgos (Cuatro)

Cáceres (Cuatro)

Cádiz (Ocho)

Cantabria (Cinco)

Castellón/Castelló (Cinco)

Ciudad Real (Cinco)

Córdoba (Seis)

Coruña (A) (Ocho)

Cuenca (Tres)

Gipuzkoa (Seis)

Girona (Seis)

Granada (Siete)

Guadalajara (Tres)

Huelva (Cinco)

Huesca (Tres)

Jaén (Cinco)

León (Cuatro)

Lleida (Cuatro)

Lugo (Cuatro)

Madrid (Treinta y ocho)

Málaga (Once)

Murcia (Diez)

Navarra (Cinco)

Ourense (Cuatro)

Palencia (Tres)

Palmas (Las) (Ocho)

Pontevedra (Siete)

Rioja (La) (Cuatro)

Salamanca (Cuatro)

Santa Cruz de Tenerife (Siete)

Segovia (Tres)

Sevilla (Doce)

Soria (Dos)

Tarragona (Seis)

Teruel (Tres)

Toledo (Seis)

Valencia/València (Dieciséis)

Valladolid (Cinco)

Zamora (Tres)

Zaragoza (Siete)

Ceuta (Uno)

Melilla (Uno)