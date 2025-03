Javier Zarzalejos (PP), sobre los centros de retorno de migrantes que planea la UE: "No tiene nada que ver con la fórmula de Meloni"

Fue el pasado martes cuando la Comisión Europea se posicionó a favor de que los países de la UE puedan enviar migrantes que hayan sido rechazados a campos de deportación fuera del territorio de la Unión. Una propuesta que este miércoles ha defendido el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos, en el debate digital de Antena 3 Noticias '¿Lo Hablamos?'.

Zarzalejos asegura que es "una propuesta buena que contiene los elementos para una gestión más eficaz de nuestras fronteras exteriores, una propuesta que va a reducir la fragmentación normativa entre los países de la UE y que va a introducir también seguridad jurídica". "La vemos alineada en cuanto a los estándares de derechos y garantías sociales que tiene la UE que integrar", ha enfatizado en eurodiputado.

Una cuestión en la que ha chocado con la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, que también ha participado en el debate. Ella asegura que "la propuesta es un eufemismo porque estamos hablando de expulsiones, la seguridad tiene que ver con el respeto de los derechos humanos." Considera que va a ser ineficiente porque se ha demostrado que las iniciativas de expulsiones masivas de incentivar terceros lugares donde se dejan apartadas las personas son un fracaso y muy caro".

Por su parte, el eurodiputado popular ha defendido que los centros de retorno que propone la Comisión "no tienen nada que ver con la fórmula ensayada por Meloni en Italia". "Aquí de lo que se trata es de personas que no sean vulnerables, que tienen ya rechazada su solicitud de asilo, tienen una orden de retorno, y que pueden ser trasladadas a un tercer país con el que haya un acuerdo bilateral establecido por cada uno de los estados miembros, por tanto no es un acuerdo que la UE va a firmar con ningún tercer país", ha explicado. Insiste en que Bruselas contempla que "no se pueda transferir a personas vulnerables ni menores no acompañados, y tiene que ser un país que la UE reconozca como país con derechos humanos".

¿Cómo se garantizarán los derechos de los migrantes?

Zarzalejos ha explicado que los derechos serán garantizados puesto que se va a llegar a "acuerdos bilaterales". "Esta no es una política de la UE son acuerdos bilaterales que cada Estado puede o no adoptar con terceros países". Ha querido dejar claro que en caso de que se lleguen a esos acuerdos, las condiciones deben ser las mencionadas anterior mentes, siempre que sean países que la UE reconozca como país con derechos humanos.

¿Qué ocurre cuando a una persona se le ha negado la autorización para seguir en suelo europeo? El eurodiputado del PP asegura que "una vez tratada su solicitud con garantías y procedimientos, hay que buscar la forma para que esa resolución, esa decisión se cumpla y no tengamos personas viviendo en la ilegalidad", ya que, - matiza- "nada hace más vulnerable a una persona que la ilegalidad". "Un migrante en la ilegalidad es objeto de explotación, está condenado a los abusos que se comenten contra ellos...".

La situación en España

"En España el aumento de la población se debe a la entrada de inmigrantes extranjeros que son cruciales en muchos sectores de la economía. Estamos hablando de una inmigración regular en origen. A veces confundimos los problemas de inmigración con los problemas de integración", ha dicho Zarzalejos.

El Partido Popular defiende "una política migratoria de control de las fronteras creíble y eso pasa por quién no tiene derecho a la protección internacional". "No estamos hablando de que Europa pierda su condición de asilo, estamos hablando de que podamos controlar la legalidad de los flujos migratorios", ha matizado el eurodiputado.

