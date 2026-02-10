España obtiene su peor dato en corrupción en 30 años: baja puestos y se sitúa por detrás de Arabia Saudí y Ruanda

El caso Gürtel, el caso Bárcenas o, el más reciente, el caso Koldo, son solo alguno de los cientos de casos de corrupción en España que han marcado la desconfianza de los españoles en las instituciones. Y ahora, los datos lo confirman porque nuestro país no solo suspende en corrupción, sino que empeora.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 que publica cada año la organización Transparencia Internacional, España obtiene el peor resultado en 30 años y cae tres puestos en el ranking mundial, situándose en el puesto 49.

El informe revela que España baja un punto, hasta una puntuación de 55 sobre 100, y comparte posición con Chipre y Fiyi. Esto significa que la percepción de corrupción en el país es mayor que en Arabia Saudí (45) o Ruanda (41).

Casi 20 puestos en cinco años

Sin embargo, este desplome no ha sido de repente. En 2020, España aún mantenía una posición relativamente buena, situándose en el puesto 32 del ranking con una puntuación de 62 sobre 100. La caída más notoria se produjo entre 2023 y 2024, cuando pasó del puesto 36, con 60 puntos, al 46 con 56.

En cuanto a la Unión Europea, nuestro país también retrocede, bajando del puesto 16 al 17 entre los 27 miembros del bloque, situándolo por debajo de la media europea. Además, ha sido superado este año por Portugal y Eslovenia.

Sin embargo, Transparencia Internacional avisa de que no es algo casual, ya que forma parte de una tendencia de debilitamiento mundial de los mecanismos contra la corrupción. Según la ONG, la falta de liderazgo internacional, la polarización política y los ataques a periodistas y denunciantes están afectando la lucha contra este fenómeno en todo el planeta.

El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, ha recordado que "la corrupción no es inevitable" insistiendo en que todavía hay tiempo para revertir esta situación si se refuerzan las instituciones de control y la sociedad civil.

¿Cómo está el ranking?

Aunque en Europa la situación tampoco mejora. En la mayoría de los Estados miembros se observa un descenso general de la puntuación, que refleja un estancamiento preocupante en la aplicación de políticas anticorrupción.

Al igual que a nivel global, donde más de dos tercios de los 182 países analizados obtienen menos de 50 puntos, lo que significa que la corrupción sigue muy presente en sus instituciones públicas. El promedio mundial ha descendido hasta los 42 puntos, el nivel más bajo en más de una década.

Mientras que en los primeros puestos, Dinamarca vuelve a ser el país menos corrupto del mundo con 89 puntos, seguida de Finlandia con 88 y Singapur con 84. En el final del ranking encontramos a Sudán del Sur y Somalia empatados con 9 puntos, por debajo de Venezuela (10) cerrando la lista con las peores posiciones.

