Azcón pide a los nuevos consejeros "trabajo, trabajo y trabajo" para "mejorar la vida de los aragoneses"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido este lunes a sus nueve consejeros "exigencia, inteligencia, discreción y prudencia" para "mejorar la vida de los aragoneses" a base de "trabajo, trabajo y trabajo" y en aplicación de "una hoja de ruta afianzada en los pasos, medidas y avances adoptados en la legislatura anterior".

Azcón ha presidido el acto solemne de toma de posesión de los miembros del Ejecutivo de la XII legislatura, celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. En la ceremonia, que ha comenzado con el Himno de Aragón y ha concluido con el Himno de España, han jurado o prometido sus cargos con lealtad al Rey y al orden constitucional los integrantes del nuevo gabinete autonómico.

El presidente aragonés ha agradecido la gestión de los consejeros salientes y les ha dedicado un mensaje de gratitud por su "dedicación, esfuerzo y, sobre todo, lealtad al Gobierno de Aragón".

En su intervención, ha subrayado que el nuevo Ejecutivo "no llega con un libro por escribir", sino que cuenta con una hoja de ruta ya consolidada durante la anterior legislatura, en gran parte basada en el pacto suscrito en mayo de 2023 entre PP y Vox, que suman 40 escaños de 67 en las Cortes autonómicas.

Azcón ha defendido que ese acuerdo ha permitido impulsar proyectos que han contribuido a mejorar indicadores sociales y económicos. "Juntos fuimos capaces de impulsar y gestionar proyectos que mejoraron sensiblemente los principales parámetros sociales y económicos, como demuestran de forma objetiva los datos y las cifras", ha afirmado.

"Lo que hagamos dejará huella"

Durante su discurso, el presidente ha insistido en que el Gobierno entra ahora en una fase de acción. "Lo que digamos o dejemos de decir será analizado, valorado, abrirá debates y controversias temporales, pero lo que hagamos o dejemos de hacer será lo que, realmente, dejará huella en nuestra sociedad", ha señalado.

Azcón ha recalcado que los aragoneses juzgarán en el futuro la labor del Ejecutivo en función de su capacidad para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. "Es nuestra obligación hacer que las cosas funcionen, centrados desde el primer día en resolver los problemas de nuestros vecinos y en destinar a esta noble tarea todo el esfuerzo que sea necesario", ha dicho.

El presidente ha advertido además de que los consejeros asumen "el más ambicioso y elevado compromiso personal y colectivo que puede existir", al haberse consagrado al servicio público para los próximos cuatro años.

En ese sentido, les ha pedido "criterio, sensatez y dedicación", recordando que el poder que les han otorgado los ciudadanos es "temporal" y debe emplearse "en su beneficio".

Un compromiso con el bienestar y el bien común

Azcón ha pedido que cada medida y cada acción del Gobierno persigan "un avance, un crecimiento social, la prosperidad" y la resolución de problemas concretos.

También ha apelado a mejorar el bienestar de las familias y a ofrecer más oportunidades a quienes viven, llegarán a vivir o vivirán en una Aragón "más libre, más justa y más solidaria".

"Nos hemos comprometido a responder a esas demandas. No nos podemos equivocar", ha afirmado, antes de asegurar que el Ejecutivo no dejará de trabajar para mejorar las cosas. En ese punto ha recordado la fábula de Esopo de la zorra y las uvas para subrayar que "nuestra tarea merece siempre el máximo esfuerzo".

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