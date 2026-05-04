Ábalos dice que desconocía la oferta de Aldama en la compra de mascarillas: "Por mi mano no pasó ninguna"

El exministro José Luis Ábalos ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo que no tenía conocimiento de la oferta presentada por el comisionista Víctor de Aldama, de la empresa Soluciones de Gestión, para suministrar mascarillas durante la pandemia. En el juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos adjudicados a esta empresa ha asegurado que "por mi mano no pasó ninguna oferta".

Ábalos ha recordado el caos inicial del COVID19, cuando el ministerio de Transportes fue el primero en traer mascarillas a España. "El problema era saber dónde había mascarillas y traerlas", ha contado, explicando que todo el servicio se declaró esencial para garantizar movilidad controlada. Así que acudió a Sanidad y vio que "tenían un problema más gordo, no sabían con quién". El ministro de entonces le advirtió "José Luis, no sabemos con quién, ten cuidado que hay mucha estafa. Eso me preocupó", confiesa, por lo que delegó en el subsecretario la gestión vía orden ministerial.

El subsecretario propuso usar Puertos del Estado y Adif para las adjudicaciones, armó el modelo y aconsejó no precipitar la orden hasta tener ofertas de proveedores. "El dinero se puso en una cuenta bloqueada y, una vez certificada la entrega, se dispuso de ese dinero", ha detallado Ábalos. Aunque por sus manos no pasó ninguna propuesta sabe que hubo varias, y el real decreto de alarma no exigía concurrencia, pero "quedaba bien que hubiera más ofertas".

Niega pactos con Aldama

Ábalos ha negado haber hecho pactos con Aldama sobre sanitarios: "Previamente, no hablé con Aldama de la adquisición de material". Recuerda que en aquel momento "necesitábamos ayuda de todo el mundo" y el comisionista visitaba mucho a Koldo, y si él expresaba agobios por proveedores, "Aldama estaba por ahí" y pudo oírlo.

"Trasladé mi inquietud de encontrar proveedores a Koldo, no había material", ha dicho, aclarando que le llamó la atención por esas visitas hasta que terminaron: "Conmigo no habló. Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante". "El problema estaba en encontrar alguien que te pudiera vender. Los primeros en España los pudimos traer y a un precio bastante inferior a la media. En aquella época", reiterando que "Aldama le visitaba bastante hasta que yo le llamé la atención", recuerda.

El cambio de 4 a 8 millones

Sobre el salto en menos de una hora de 4 a 8 millones de mascarillas en Puertos con Soluciones de Gestión, Ábalos asumió la decisión por necesidad extrema: "Mi decisión fueron ocho millones, no cuatro. Pedir para 15 días es como no pedir nada". En aquel entonces explica que "era muy difícil y cada vez más disputado comprar material de este tipo", en un momento donde "empezaban las muertes".

"El presidente consultó a algunas personas que le merecían crédito y yo fui una de ellas. Le dije 'hay que decretarlo, pero ya, con independencia de los datos, porque la alarma está en la población'", cuenta.

El exministro ha manifestado estar con "aprehensión" en algunos actos de las Fallas, pero confiesa que "los peores momentos fueron después. Ni Sanidad tenía, ni Interior, no tenía nadie. Cuando me di cuenta de que lo que me habían puesto a firmar era para 15 días, ahí corrijo. Mi decisión eran 30 días, no 15. La mía fue de ocho millones y yo la rectifico cuando veo que no era mi decisión". Firmó también para Adif 5 millones, con Soluciones de Gestión y también con otras ofertas que resultaron malas y se rescindieron.

"No van a encontrarme nada"

En su declaración, el exministro ha ironizado sobre cómo Aldama le atribuye en cada comparecencia el cobro de "más millones", y ha sido tajante al asegurar que "no van a encontrarme nada". También ha recordado que en diez años de pesquisas solo le achacan poco más de 94.000 euros de origen dudoso, que él cuestiona y dice poder explicar. "Una cantidad que, de ser cierta, supondría ingresos de 500 euros al mes en el 'gran caso de corrupción de mascarillas'", ha ironizado.

Sobre los WhatsApp en los que Koldo menciona que Ábalos gastó 470.000 euros en dos años, ha replicado que "aun reconociendo que esto pudiera existir, estoy negando lo que se me acusa. Si le digo que me dé la cantidad que pueda, estoy reconociendo que no tengo nada". Y ha cuestionado la investigación: "¿En cuatro años no me han localizado cuentas, dinero o fondos? ¿Solo estos whatsapp de 94.000 que tengo que explicar? En dos años, mire cómo he vivido".

Explica que lleva sin ingresos desde diciembre, por lo que niega tener tal cantidad de dinero: "Una persona que tiene dinero no está sin ingresos, ni tiene que estar para que mi hijo haga algún programa. Si hubiera dinero, se vería que aflora. Me han negado hasta la indemnización".

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