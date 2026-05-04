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Caso Leire

El juez del caso Leire pide al PSOE explicar en concepto de qué le abonó 15.612,04 euros brutos en 2017

El juez ha rechazado llamar a declarar como testigo, por el momento, a Ion Antolín.

Leire Díez en el Senado

El juez del caso Leire pide al PSOE explicar en concepto de qué le abonó 15.612,04 euros brutos en 2017 | EFE

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Miriam Vázquez
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El juez del caso Leire ha pedido al Partido Socialista Obrero Español que explique en concepto de qué se abonaron 15.612,04 euros brutos a la investigada María Leire Díez. El magistrado ha acordado la diligencia que solicitó la acusación popular 'Hazteoir.org'.

Se da un plazo de diez días para informar sobre el concepto por el que el PSOE de Cantabria pagó dicha cantidad en régimen mercantil en el ejercicio 2017, si sobre dicha actividad existió algún contrato previo de algún tipo y se emitió factura, aportando dichos documentos, e informe sobre la forma en que se efectuó el pago (en efectivo, ingreso o transferencia bancaria con indicación del número de cuenta.

El pasado mes de diciembre, el PSOE reconoció haber pagado a Leire Díez esta cuantía por la realización de trabajos periodísticos en concepto de "servicios en régimen mercantil".

Además, en este auto rechaza llamar a declarar como testigo a Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE hasta octubre de 2025 y al político socialista Juan Francisco Serrano Martínez.

En la causa conocida como las 'cloacas del PSOE', el juez Arturo Zamarriego investiga las presuntas maniobras que pudieron llevar a cabo Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, acusados de delitos de tráfico de influencias y cohecho, para obtener información que afectase a fiscales y a miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre todo, del teniente coronel, Antonio Balas.

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