Juanma Moreno podría perder la mayoría absoluta en Andalucía, según un sondeo

A falta de apenas dos semanas para las elecciones de Andalucía (17 de mayo), un sondeo del grupo 'Joly' señala que Juanma Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía, podría perder la mayoría absoluta que ahora disfruta y depender incluso de VOX para formar gobierno si sus electores no se movilizan.

Mientras tanto, el PSOE, con María Jesús Montero de candidata, solo obtendría 28 diputados, el que sería su mínimo histórico en la comunidad andaluza.

Moreno: "Daremos solución a 200.000 personas para acceder a la vivienda"

El candidato popular a la reelección de la Junta de Andalucía ha querido anunciar los nuevos proyectos de vivienda que tiene en mente: "En Andalucía hemos multiplicado por cuatro las viviendas protegidas impulsadas, más de 15.700 en estos siete años, y vamos a aprobar la segunda fase con 20.000 viviendas protegidas, y otras 22.000 en rehabilitación, de manera que se van a facilitar 66.000 viviendas en alquiler asequible. Con todo este plan, en la próxima legislatura vamos a dar solución a 200.000 personas de acceso a una vivienda".

También suprimirá el impuesto de donaciones

A su vez, también quiso dejar claro este pasado domingo en Dos Hermanas, Sevilla, que eliminará el impuesto de sucesión y donaciones, al menos cuando se trate de una donación de viviendas en hermanos, algo que según él, "era muy reclamado por parte de la población".

La lucha contra el bullying, una prioridad

Moreno, por su parte, destacó hace varios días que el bullying sigue siendo un problema grave que afecta a numerosos menores, y ha defendido que su erradicación debe implicar toda la comunidad educativa, desde las familias, hasta el profesorado. En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de educar no sólo a las víctimas, sino también a quienes ejercen el acoso, para que comprendan el daño que provoca su comportamiento.

Su gran rival política, la socialista María Jesús Montero, también hizo hincapié hace días que uno de sus principales objetivos es el de reactivar los servicios públicos en Andalucía donde "se está desmantelando la Sanidad con listas de espera".

Montero cree que el actual presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla "nunca tiene responsabilidad ni culpa de nada y siempre es otro que pasaba por allí". "Las listas de espera en Andalucía llevan a muchas personas a suscribir un seguro privado", añade. Le pide que responda con transparencia "ante su nula gestión en la Junta de Andalucía".

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