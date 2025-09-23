Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Congreso tumba la ley de PSOE y Junts para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña con el rechazo de PP, Vox y Podemos

De los 350 votos emitidos, 173 han sido a favor, mientras que 177 en contra.

Vista general del Congreso

El Congreso tumba la ley de PSOE y Junts para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña | Archivo

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El Congreso ha debatido durante la tarde de este martes la admisión a trámite de la proposición de ley del PSOE y Junts para delegar a Cataluña las competencias en inmigración. Como estaba previsto, la medida no sale adelante con 173 votos a favor y 177 en contra. La medida ha contado con el rechazo de PP, Vox, Podemos y varios diputados de Sumar.

Esto constituye un nuevo revés para el Gobierno de coalición tras el rechazo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral con el que arrancó el curso parlamentario, y después de que el pasado martes tampoco pudiera arrancar su tramitación la ley de Sumar para crear una Agencia Anticorrupción.

Junts hace referencia a una "mala gestión" del Gobierno

Durante el debate en el Congreso este martes, Junts defendía la gestión de Cataluña de la inmigración frente al "colapso" provocado, a su juicio, por la "mala gestión" del Gobierno. PP y Vox, por su parte, han acusado a PSOE y Junts de intentar "desguazar España".

El diputado del PSOE José Zaragoza destacaba que delegar competencias no es "ningún tipo de traspaso", sino que supone "ser más eficientes, mejorar la integración y reducir duplicidades", a la vez que afeaba al PP su postura en contra. "Dejen de repartir odio junto a la extrema derecha a musulmanes, latinos, catalanes, vascos, homosexuales, feministas, trans, ateos, ecologistas, rojos, actores o humoristas, solo por existir", ha reclamado al PP.

La diputada de Junts Miriam Nogueiras, por su parte, ha denunciado la "mala gestión" del fenómeno migratorio por parte de los diferentes gobiernos españoles que ha llevado al "colapso", igual que ha subrayado que la ley que se ha votado permitiría a Cataluña hacer una "gestión eficiente y de proximidad" y "controlar el actual desbordamiento". "Porque los datos son muy claros. Los últimos 15 años, uno de cada cuatro inmigrantes llegados a España se ha instalado en Cataluña", ha destacado.

