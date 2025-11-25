Ábalos pide explicaciones a Óscar Puente por presuntos "amaños" y dietas irregulares en el Puerto de Valencia

Esta semana es clave para el futuro de José Luis Ábalos. El jueves, el juez del Tribunal Supremo ha convocado al exministro y a Koldo García a una vistilla en la que podría determinar su ingreso en prisión preventiva. Pero apurando los días hasta esa cita judicial, Ábalos ha registrado un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones a Óscar Puente sobre las "presuntas irregularidades en la política de cobro de dietas e indemnizaciones" por parte de Mar Chao, presidenta del Puerto de Valencia.

"¿Piensa encargar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de Puertos del Estado, una auditoría sobre los hechos?", pregunta Ábalos. El exministro de Transportes se respalda en varios artículos periodísticos que cifran en unos 15.000 euros el dinero cobrado de manera presuntamente irregular.

Ábalos menciona contrataciones presuntamente fraudulentas

El exministro también hace referencia a "diversas contrataciones presuntamente fraudulentas". Ábalos alude a la contratación de un book fotográfico o varios procesos de selección de personal. Precisamente uno de los delitos por los que está imputado José Luis Ábalos y que podrían desencadenar su encarcelamiento preventivo es el haber podido contratar de manera irregular a varias amigas en puestos relacionados con el ministerio de Transportes cuándo él era el máximo responsable. Entre esas posibles contrataciones en empresas públicas que fructificaron por su influencia desde el ministerio está la de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que estuvo trabajando en Ineco y Tragsatec sin ir a trabajar.

Ábalos, de nuevo frente al juez del Supremo

El magistrado que instruye el 'Caso Koldo' en el Alto Tribunal ha rechazado hoy la petición de Koldo García de posponer la citación en el Supremo. Leopoldo Puente mantiene el mismo día para la vista, aunque sí retrasa el horario en el que Koldo García tendrá que acudir. Ábalos está citado a las 10:00 horas y Koldo, a las 12:30h para que a su letrada le de tiempo a acudir esa mañana a la Audiencia Nacional a presenciar la declaración de Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas en Canarias.

