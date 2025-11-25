José Luis Ábalos
Ábalos pide explicaciones a Óscar Puente por presuntos "amaños" y dietas irregulares en el Puerto de Valencia
El exsecretario de organización del PSOE, imputado en el 'Caso Koldo', ha presentado el escrito en el Congreso como diputado del Grupo mixto. El juez del Supremo tomará el jueves una decisión sobre si Ábalos debe entrar en prisión.
Publicidad
Esta semana es clave para el futuro de José Luis Ábalos. El jueves, el juez del Tribunal Supremo ha convocado al exministro y a Koldo García a una vistilla en la que podría determinar su ingreso en prisión preventiva. Pero apurando los días hasta esa cita judicial, Ábalos ha registrado un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones a Óscar Puente sobre las "presuntas irregularidades en la política de cobro de dietas e indemnizaciones" por parte de Mar Chao, presidenta del Puerto de Valencia.
"¿Piensa encargar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de Puertos del Estado, una auditoría sobre los hechos?", pregunta Ábalos. El exministro de Transportes se respalda en varios artículos periodísticos que cifran en unos 15.000 euros el dinero cobrado de manera presuntamente irregular.
Ábalos menciona contrataciones presuntamente fraudulentas
El exministro también hace referencia a "diversas contrataciones presuntamente fraudulentas". Ábalos alude a la contratación de un book fotográfico o varios procesos de selección de personal. Precisamente uno de los delitos por los que está imputado José Luis Ábalos y que podrían desencadenar su encarcelamiento preventivo es el haber podido contratar de manera irregular a varias amigas en puestos relacionados con el ministerio de Transportes cuándo él era el máximo responsable. Entre esas posibles contrataciones en empresas públicas que fructificaron por su influencia desde el ministerio está la de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que estuvo trabajando en Ineco y Tragsatec sin ir a trabajar.
Ábalos, de nuevo frente al juez del Supremo
El magistrado que instruye el 'Caso Koldo' en el Alto Tribunal ha rechazado hoy la petición de Koldo García de posponer la citación en el Supremo. Leopoldo Puente mantiene el mismo día para la vista, aunque sí retrasa el horario en el que Koldo García tendrá que acudir. Ábalos está citado a las 10:00 horas y Koldo, a las 12:30h para que a su letrada le de tiempo a acudir esa mañana a la Audiencia Nacional a presenciar la declaración de Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas en Canarias.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La periodista Maribel Vilaplana entrega al juzgado el pago del parking el día de la DANA a las 19:47 horas
- El PP acusa al Gobierno de "ser el más nocivo para las mujeres" y propone derogar la Ley del 'solo sí es sí'
- Abascal, sobre Peramato como fiscal general: "Estoy curado de espanto con Sánchez, no estamos para darle votos de confianza"
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Publicidad