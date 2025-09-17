Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Page critica delegar competencias de inmigración a Cataluña "desde motivaciones racistas" y por "minutos de legislatura"

"¿Por qué quiere Junts obligar al Gobierno, a cambio de minutos de legislatura, al traspaso de competencias? Por erosionar la soberanía nacional y lo quiere, además, desde motivaciones racistas", ha señalado García-Page.

Emiliano Garc&iacute;a-Page

Emiliano García-PageEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, califica de "intolerable" la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña "a cambio de minutos de legislatura". Page sentencia que Junts quiere el traspaso por "motivaciones racistas" y para "erosionar la soberanía nacional".

García-Page ha rechazado la proposición de ley pactada para la delegación de estas competencias que el Congreso debatirá el próximo martes, a la vez que considerado "muy grave" que se pueda defender desde un planteamiento progresista y de izquierdas. Para el presidente castellanomanchego, la Constitución y el estado de los autonomías se basan en "no poner en riesgo la soberanía nacional ni hablar de fronteras, eso es algo de libro", por lo que la posición de Carles Puigdemont y Junts es "indefendible".

"Clara motivación racista"

Además, ha dicho que las cuestiones identitarias planteadas por el independentismo "tienen una clara motivación racista", a la vez que ha sentenciado que no se puede "vender el país por unos minutos más de legislatura".

Señala Page que "el independentismo ha detectado que hay barra libre y que dure lo q dure esta situación y la legislatura, es momento de rebañar". Remarca que "lo detecto en iniciativas que estaban dormidas que se han replanteado, una grave intolerable son las competencias en migración para Comunidades Autónomas".

También recrimina al independentismo que utilice el idioma "como arma arrojadiza" en lugar de vehículo de entendimiento, y ha apuntado que estará "muy vigilantes" sobre el proyecto de Ley de atención al cliente, que obliga a las grandes empresas a atender en las lenguas cooficiales. Aún así, ha resaltado que "no tengo una opinión cerrada en tanto que no vea el texto definitivo". En este sentido, lamenta que se haya extendido una sensación "muy terminal", de que la legislatura está "agotada", y cree que le independentismo está "intentando hacer caja de forma muy obscena". En cuanto al catalán en las empresas, Page también ha señalado que "estamos probablemente en el momento más brillante del español en el mundo

