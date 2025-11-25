Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El fiscal José Grinda describe una "sensación de impunidad total" en las gestiones de Leire Díez

Dos fiscales de la Audiencia Nacional relatan ante el juez presiones de Leire Díez, que se presentaba "en nombre del PSOE", para obtener datos sobre jueces, fiscales y causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla | Europa Press

Los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Stampa y José Grinda han detallado ante el juez un mismo esquema de actuación atribuido a Leire Díezal que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. Ambos sitúan a la consultora como intermediaria que buscaba información interna sobre procedimientos sensibles y sobre integrantes de la carrera judicial y fiscal, con el supuesto objetivo de influir en causas que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno.

Según sus declaraciones, Leire Díez se reunió de forma presencial con Stampa, mientras que con Grinda intervino a través de un intermediario. Los dos sostienen que ella se presentó como enviada "en nombre del PSOE" y vinculada a Santos Cerdán.

El relato de Stampa: una reunión "siniestra, pero muy rocambolesca"

Stampa define su encuentro con Díez como una cita "siniestra, pero muy rocambolesca". En su declaración ante el juez, explica que la reunión se prolongó más de tres horas y que durante ese tiempo Leire pidió datos sobre "fiscales, jueces, etc.", con referencias explícitas a "el sumario de Begoña Gómez. El caso del caso Koldo, Ábalos...".

El fiscal Granda encuadra esas peticiones en un intento de acceso a información reservada y afirma que percibió "una propuesta de soborno y una propuesta de prevaricación". Añade que la emisaria buscaba también supuestos "trapos sucios de la Fiscalía Anticorrupción", con el fin de condicionar la actuación del Ministerio Público.

Las alusiones a "los de arriba"

Stampa sitúa a Leire Díez en una estrategia dirigida a desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "según ella con el beneplácito del Gobierno". En su declaración, el fiscal señala que la consultora "hacía referencia a los de arriba, los de arriba del Gobierno, al uno", expresión que coincide con lo que Stampa atribuye también a la interlocutora, al mencionar al "número uno".

De acuerdo con el testimonio de Grinda, las alusiones a esa supuesta cobertura política y la forma de presentarse de los denominados "fontaneros" transmitían una autoridad que generaba "una sensación de impunidad total".

Frente a estos relatos, Leire Díez sostiene ante el juez que no ofreció "nunca nada" a Stampa ni a Grinda a cambio de información y que su condición es la de simple militante socialista "sin cargo alguno". Reconoce dos reuniones con Santos Cerdán, pero las encuadra en su actividad como periodista y niega haber actuado con poderes del partido.

Ábalos pide cuentas a Puente por supuesto cobro irregular de dietas y "amaños" en contratos en el Puerto de Valencia

