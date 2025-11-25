Bruselas sitúa a España en "riesgo" de incumplir las reglas fiscales

Nuevo toque de atención de Bruselas a España. Nuestro país es, junto a Bélgica, el único de toda la UE que no ha presentado su plan presupuestario para 2026. Además, tampoco lo presentó hace un año.

La Comisión Europea ha advertido este martes a España que se encuentra "en riesgo" de incumplir las reglas fiscales ante la posibilidad de elevar el gasto público por encima de lo acordado.

El Gobierno no lo tiene nada fácil. Hasta ahora, Pedro Sánchez no ha sido capaz de aprobar los Presupuestos por tercer año consecutivo y tampoco los ha presentado, cuando el plazo constitucional expiró hace ya dos meses.

El próximo jueves se votará en el Congreso la senda de déficit, paso previo a unos futuros presupuestos, y, salvo vuelco de última hora, tampoco saldrá adelante teniendo en cuenta que al presumible rechazo de Junts se suma la abstención de Podemos.

De confirmarse que ni Junts ni Podemos votarán 'si', y teniendo en cuenta el 'no' de Partido Popular y Vox, será matemáticamente imposible sacar adelante la senda de déficit para un Gobierno que sigue necesitando los siete votos de los de Puigdemont, pero que no los tiene desde que la formación catalana decidiera romper los acuerdos con el Ejecutivo.

Brecha en desempleo y pobreza

Bruselas, que ve cómo España se aleja de la senda acordada por la Comisión Europea, también alerta de la brecha que continúa castigando a nuestro país en materias de desempleo y pobreza.

La Comisión Europa considera que España sigue mostrando una diferencia importante, con relación al resto de países de la UE, en cuestiones relacionadas con una mayor tasa de desempleo, de pobreza y de exclusión social, así como una inferior productividad.