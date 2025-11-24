Estas son las penas que piden para Jordi Pujol y toda su familia

El juicio por el origen de la fortuna oculta de la familia Pujol en Andorra ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional tras la decisión de los magistrados de continuar con el proceso judicial para el expresident de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, a pesar de que los forenses aseguraran a lo largo de los últimos días que no se encuentra en condiciones de ser juzgado por "deterioro cognitivo".

Además del expresident, la Audiencia Nacional ha decidido llevar al banquillo a sus siete hijos, siendo estos acusados de cobrar comisiones de empresarios afines hasta obtener así de ellos una fortuna que habrían ocultado en Andorra durante varias décadas, afrontando penas de entre 8 y 29 años de cárcel, según informan Europa Press y '20 minutos'. La Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresident 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros.

Las penas que piden para su familia

Para el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, pide 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsificación documental, contra la Hacienda pública y por tratar de camuflar bienes cuando ya estaba siendo investigado. Este era apodado 'Junior', y ya estuvo en prisión preventiva por este mismo caso y se le atribuye la gestión y la multiplicación de los fondos del presunto legado oculto en Andorra.

Josep Pujol Ferrusola fue directivo de Indra, y afronta una pena de 15 años de cárcel a petición de la Fiscalía. Además de 'Junior', es el único hijo acusado por la Abogacía del Estado, que pide cuatro años y medio de prisión por falsificación y contra la Hacienda Pública. En la comisión de investigación del Parlament negó que la familia se comportara como una "mafia", ya que "cada uno ha ido por libre y se lo ha montado como ha podido".

La exmujer del hijo mayor de los Pujol, Mercè Gironès, también se sienta en el banquillo y la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para ella 17 años de cárcel.

Otra de las hijas, Marta Pujol, Ferrusola estuvo trabajando 19 años, entre 1996 y 2015, como arquitecta municipal de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), aunque fue apartada al descubrirse que no había obtenido la plaza por concurso. Cuando su padre era presidente, llevó a cabo doce encargos de la Generalitat para apoyar diferentes proyectos, sólo uno con concurso. La Fiscalía pide ocho años de cárcel.

Oriol Pujol fue el único que se dedicó a la política. Presidió CiU y fue secretario general de CDC, aunque en 2019 acabó en prisión para cumplir una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines a cambio de favorecerles en el llamado caso ITV. Ahora se podría enfrentarse a ocho años de cárcel a petición de la Fiscalía.

Pere Pujol es ingeniero de profesión. Su empresa fue registrada durante la investigación del caso. La Fiscalía le pide ocho años.

La Audiencia Nacional archivó en 2023 la investigación a Oleguer Pujol por blanqueo en algunas operaciones inmobiliarias, como la compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander. Ha denunciado que el Estado ha tratado de "desacreditar" y "desterrar" a su padre: "Lo que tienen en contra de mi padre es comparable a lo que China pueda tener contra el Dalai Lama". La Fiscalía pide también ocho años de cárcel por él.

