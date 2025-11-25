Yolanda Díaz llama a la movilización social pacífica contra el fallo del Supremo sobre García Ortiz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado este martes el llamamiento a las movilizaciones pacíficas por el fallo del Supremo sobre Álvaro García Ortiz, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

"Tenemos derecho legítimo a salir pacíficamente en un día clave a las calles, por tanto, claro, las calles no son de ellos. No son de ellos" "Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país. No lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia", ha declarado Díaz.

Además, asegura que ya se deberían conocer "cuáles son los hechos que se declaran probados", la motivación jurídica del fallo o incluso saber cuáles son las razones que motivan el pleito porque "las sentencias son íntegras" y no cree que se puedan publicar por partes.

Reacciones del ala socialista del Gobierno

En relación con esta cuestión, Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha respondido a Antena 3 Noticias y ha compartido la posición de su partido. "Lógicamente, nosotros respetamos estas movilizaciones, estas manifestaciones, por cierto, bastante más respetuosas, bastante más sanas que la que vimos producirse el viernes frente a la sede de Ferraz", ha declarado la ministra.

Además, la parte socialista del Gobierno ha insistido hoy en la rueda de prensa en que no comparten el fallo contra García Ortiz, asegurando que él ha sido un ejemplo de vocación de servicio y que siempre se ha mantenido en su lugar defendiendo la independencia de la Fiscalía a pesar de los ataques despiadados que, aseguran, ha recibido.

"En nombre del Gobierno, una vez más, agradecer y reconocer la labor de Álvaro García Ortiz, un servidor público que siempre ha estado comprometido con la verdad y con la justicia de este país", ha añadido Pilar Alegría.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido de nuevo a García Ortiz. "La carta que ayer envió fue un ejemplo más de su vocación de servicio y de su elegancia. Ha desempeñado el cargo con brillantez", señala el ministro.

Bolaños también ha afirmado que "sería bueno para todos, también para el propio Tribunal Supremo", que la sentencia de García Ortiz se conociera "cuanto antes" y que se pudiera saber los motivos por los cuales los cinco magistrados han optado por la condena, al igual que la opinión de las otras dos magistradas que no la apoyaron.

