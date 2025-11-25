Detienen en Cuba a Martiño, el profesor gallego buscado por la Policía por agredir sexualmente a una alumna

El profesor gallego Martiño Ramos Soto fue detenido este lunes en Cuba. La Policía Nacional lo había incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas por la agresión sexual a una alumna menor de edad recurriendo a prácticas sádicas. Fue el lunes por la tarde cuando las autoridades cubanas comunicaron a España la detención de Martiño, quien fue condenado a 13 años de prisión por dicha agresión sexual.

Ya en las últimas horas, la Policía Nacional había pedido a Cuba extremar las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto. Sobre el pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre.

Se fue de España en julio

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre, ya había una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

Sus redes le delataron

Sus redes sociales le terminaron delatando, y es que una vez en Cuba se abrió una página en la que utilizaba otro nombre, el de Martin, y en la cual aparece con un cambio radical de aspecto.

Ahora, se vendía como un fotógrafo profesional y se integraba en la vida cultural de La Habana. Aún así, hay algo que llama la atención, el itinerario de su fuga: de España a Portugal, luego a Brasil y por último a Cuba: "Nos sorprendió por cómo lo había hecho, sabía que estaba planificado y utilizaba medios técnicos", asegura Fernando González, sección Fugitivos Policía Nacional.

El pasado 31 de octubre, la Audiencia Provincial de Ourense emitió un auto de solicitud de extradición desde Cuba. Tras los últimos acontecimientos, la petición de extradición "ya ha sido tramitada por el Ministerio de Justicia".