Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cuba

Detienen en Cuba a Martiño, el profesor gallego buscado por la Policía por agredir sexualmente a una alumna

Este profesor de Ourense huyó de la Justicia española 12 días antes de ser condenado a 13 años y medio de prisión.

Martiño Ramos

Detienen en Cuba a Martiño | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El profesor gallego Martiño Ramos Soto fue detenido este lunes en Cuba. La Policía Nacional lo había incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas por la agresión sexual a una alumna menor de edad recurriendo a prácticas sádicas. Fue el lunes por la tarde cuando las autoridades cubanas comunicaron a España la detención de Martiño, quien fue condenado a 13 años de prisión por dicha agresión sexual.

Ya en las últimas horas, la Policía Nacional había pedido a Cuba extremar las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto. Sobre el pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre.

Se fue de España en julio

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre, ya había una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

Sus redes le delataron

Sus redes sociales le terminaron delatando, y es que una vez en Cuba se abrió una página en la que utilizaba otro nombre, el de Martin, y en la cual aparece con un cambio radical de aspecto.

Ahora, se vendía como un fotógrafo profesional y se integraba en la vida cultural de La Habana. Aún así, hay algo que llama la atención, el itinerario de su fuga: de España a Portugal, luego a Brasil y por último a Cuba: "Nos sorprendió por cómo lo había hecho, sabía que estaba planificado y utilizaba medios técnicos", asegura Fernando González, sección Fugitivos Policía Nacional.

El pasado 31 de octubre, la Audiencia Provincial de Ourense emitió un auto de solicitud de extradición desde Cuba. Tras los últimos acontecimientos, la petición de extradición "ya ha sido tramitada por el Ministerio de Justicia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Preocupación en el Reino Unido: interceptados dos barcos de guerra rusos en el Canal de la Mancha

El buque británico HMS Severn, en la parte inferior, rastreando a la corbeta rusa RFN Stoikiy frente a la costa británica

Publicidad

Mundo

Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski en la base aérea de Villacoublay, cerca de París, Francia, el 17 de noviembre de 2025.

Francia estudia implantar la mili obligatoria sin que los jóvenes tengan que ir a combatir a Ucrania

Trump lanza la "Misión Génesis", que busca impulsar descubrimientos científicos con Inteligencia Artificial

Trump lanza la "Misión Génesis", que busca impulsar descubrimientos científicos con Inteligencia Artificial

Despierta antes de ser incinerada

VÍDEO: Una mujer dada por muerta 'resucita' en el ataúd momentos antes de ser incinerada

Martiño Ramos
Cuba

Detienen en Cuba a Martiño, el profesor gallego buscado por la Policía por agredir sexualmente a una alumna

Trump, estaría pensando en llamar a Maduro según un medio norteamericano, a lo que este responde: "Somos invencibles"
Tensión en el Caribe

Donald Trump sopesa llamar a Nicolás Maduro un día después de declararlo líder de un grupo terrorista

Suspenden a una senadora de la derecha australiana por entrar al Senado con un burka
Australia

Suspenden a una senadora de la derecha australiana por entrar al Senado con un burka

Pauline Hanson, del partido One Nation, ha llevado consigo este gesto que ha provocado indignación entre los representantes políticos en la Cámara Alta australiana.

Imagen de unos billetes
Pensión

Un hombre cambia su nombre y su dirección cada año para evitar pagar la manutención a sus hijos

El objetivo del individuo era desaparecer de las administraciones para no pagar la pensión alimenticia a sus hijos.

Coche de la policía italiana

Descubren a un hombre que se disfrazaba de su madre muerta para seguir cobrando su pensión

Imagen de archivo de una escuela en Nigeria

UNICEF denuncia el secuestro de cientos de niños y profesores en Nigeria: "Necesitan protección"

Viñeta gráfica de Alfredo Boto

El plan de 28 puntos de Trump para buscar el fin de la guerra en Ucrania, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Publicidad