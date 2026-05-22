La UDEF sitúa a Zapatero como autorizado en las cuentas de la empresa de sus hijas

La investigación del caso Plus Ultra sigue estrechando el foco sobre el entorno económico y familiar de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el bloqueo de cerca de 500.000 euros relacionados con cuentas vinculadas al expresidente socialista después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectara movimientos económicos procedentes de sociedades investigadas dentro de la presunta trama.

Según el auto judicial, parte del dinero que Plus Ultra habría transferido al empresario Julio Martínez Martínez terminó posteriormente en cuentas relacionadas con Zapatero. La investigación señala concretamente una cuenta compartida con su esposa, Sonsoles Espinosa.

"En la cuenta titulada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz constan abonos con origen en la cuenta de Análisis Relevante por importe de 445.200€", recoge la resolución judicial. La UDEF sostiene que esas cantidades fueron ingresadas a lo largo de los últimos años desde sociedades vinculadas a la estructura investigada.

Whathefav y las cuentas de sus hijas

La investigación también analiza los movimientos relacionados con Whathefav, la agencia de comunicación y marketing vinculada a las hijas del expresidente y registrada esta semana por orden judicial.

Según el auto, ambas recibieron cerca de medio millón de euros procedentes de la actividad de la empresa. Aunque las cuentas personales de las hijas de Zapatero no han sido bloqueadas, el juez destaca un elemento que considera relevante dentro de la investigación financiera.

"En ambas cuentas figura como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero, lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado", señala el magistrado en el escrito judicial.

La Audiencia Nacional interpreta esa autorización bancaria como un indicio más de la relación existente entre las distintas sociedades y personas investigadas dentro de la presunta trama vinculada al rescate de Plus Ultra.

Pagos bajo sospecha y proyectos rechazados

La investigación judicial también pone el foco sobre algunos de los trabajos realizados por Whathefav para empresas vinculadas al entramado económico analizado por la UDEF.

Según el juez, varios de esos pagos corresponderían a tareas de "simple maquetación de informes ya elaborados", unos encargos cuyo valor económico y utilidad real están siendo examinados por los investigadores.

Además, según publicó El Independiente, la compañía tecnológica Indra habría rechazado hasta en dos ocasiones proyectos presentados por la agencia de las hijas de Zapatero debido a su "escasa calidad".

La Audiencia Nacional continúa ahora analizando el recorrido de los fondos y las conexiones financieras entre las distintas empresas y personas investigadas dentro de una causa que sigue creciendo tras el levantamiento del secreto de sumario.

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