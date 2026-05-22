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Yolanda Díaz urge a Zapatero a "dar explicaciones de "manera rápida" y reta al PP a presentar una moción de censura

La líder de Sumar pide "prudencia" y dejar actuar a los tribunales en el caso.

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz pide a Zapatero que de "explicaciones" de "manera inmediata" | Europa Press

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El día en que la justicia imputó al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 'caso Plus Ultra', él mismo publicó un video confirmando su disposición a colaborar, y negando haber realizado gestiones en relación la rescate de la aerolínea. El próximo 2 de junio está citado en la Audiencia Nacional.

Este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha manifestado que al igual que lo dice "ante todas las causas judiciales que hay en nuestro país", en relación con el expresidente del Gobierno no iba a ser menos. Por ello considera que "tiene que dar explicaciones" y debe hacerlo "de manera rápida", pero siempre dejando "actuar a los tribunales": "Como siempre les digo, prudencia".

¿Moción de censura?

Además, la líder de Sumar ha retado al Partido Popular de "presentar una moción de censura", más que nada "por estricta dignidad" y para que "los españoles y españolas puedan ver que proyecto de país tienen". Considera que lo que tienen que hacer los de Feijóo es "ser un partido de Estado", recalcando que "no lo son".

Sin embargo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, descarta abandonar el Gobierno, puesto que defiende que "hay que proteger la coalición". En Junts, también descarta la idea de presentar una moción de censura, así lo ha manifestado su portavoz, Salvador Vergés: "Es una cuestión que en este momento no está sobre la mesa".

El apoyo del Gobierno

Por su parte, desde el Gobierno siguen marcando distancias, subrayando que no hay nada que afecte a la estabilidad de la legislatura. Piden que no se les vincule con todo lo que salga y aseguran que no temen unamoción de censura.

Mientras tanto el apoyo al expresidente continúa. El vicepresidente primero Félix Bolaños ha reiterado toda su "confianza". Al igual que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García: "Mi confianza hasta que no se demuestre lo contrario".

No obstante, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que es "incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en su auto". Un documento judicial que quienes trabajaron mano a mano con él han admitido que las sensaciones que tuvieron al leerlo fueron "malas".

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