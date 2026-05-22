El Supremo rechaza paralizar de forma cautelar la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno y que comenzó el pasado mes de abril. La decisión supone un respaldo provisional al real decreto impulsado por el Ejecutivo, mientras continúa la batalla judicial abierta por la Comunidad de Madrid, Vox y varias asociaciones contrarias a la medida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal tomó la decisión después de escuchar durante cinco vistas los argumentos de todas las partes implicadas. Entre quienes solicitaron la suspensión temporal del proceso figuraban el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Sin embargo, el Supremo solo ha reconocido legitimación para recurrir a Vox y a la Comunidad de Madrid, mientras que ha rechazado admitir a trámite los recursos presentados por las asociaciones al considerar que no acreditan un interés suficiente para impugnar la medida ante la Justicia.

Más de medio millón de solicitudes

El proceso extraordinario de regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de conceder permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que ya se encuentran viviendo en España.

Según los últimos datos aportados por el Ejecutivo, hasta este momento se han registrado 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 ya han sido admitidas a trámite. Esa admisión implica la concesión de una autorización provisional para residir y trabajar en territorio español mientras continúa el procedimiento administrativo.

El Gobierno sostiene que esta medida busca facilitar la integración social y laboral de personas que ya residen en el país y defiende que tendrá efectos positivos sobre la economía y el mercado laboral a medio y largo plazo.

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