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Zapatero y los móviles "fantasma": así son los teléfonos que usa el crimen para ocultarse

Son teléfonos básicos, sin internet, GPS ni aplicaciones. Funcionan con tarjetas prepago y se usan durante poco tiempo para dificultar las investigaciones policiales.

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Irene Delgado
Publicado:

La declaración del comisionista Víctor de Aldama ha vuelto a poner el foco sobre los llamados teléfonos "desechables", dispositivos básicos que, según aseguró, también habría utilizado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de móviles antiguos y muy limitados, similares a los que usaban miembros de la trama Koldo, diseñados únicamente para llamar, recibir llamadas y enviar mensajes SMS.

A diferencia de los teléfonos inteligentes actuales, estos terminales carecen de conexión a internet, aplicaciones de mensajería como WhatsApp, redes sociales o sistemas de geolocalización GPS. Precisamente esa ausencia de funciones digitales los convierte en herramientas especialmente atractivas para quienes buscan reducir al mínimo el rastro de sus comunicaciones.

Las organizaciones criminales llevan años recurriendo a este tipo de dispositivos. Narcotraficantes, estafadores y redes vinculadas a la corrupción utilizan móviles prepago de "usar y tirar" para dificultar las investigaciones policiales. Los activan durante un corto periodo de tiempo, cambian de número con frecuencia y después se desprenden de ellos, complicando el seguimiento de las comunicaciones y la identificación de sus usuarios.

Fuentes policiales explican que el uso continuado de teléfonos distintos dificulta incluso la obtención de autorizaciones judiciales para intervenir líneas antes de que estas dejen de utilizarse. Además, muchas de las tarjetas SIM empleadas se activan con identidades falsas o mediante terceros, alimentando un mercado clandestino de tarjetas ya registradas que posteriormente se venden para evitar controles.

El atractivo de estos móviles radica en su simplicidad. No generan la enorme cantidad de datos que sí producen los smartphones modernos: no dejan historial de navegación, ubicaciones GPS, actividad en aplicaciones o registros constantes de conexión a internet. Esa menor exposición digital los convierte en una opción habitual para quienes pretenden moverse con discreción.

Pese a ello, los expertos recuerdan que no son completamente invisibles. Aunque carezcan de internet o GPS, estos dispositivos siguen conectándose a antenas de telefonía cuando realizan llamadas o envían SMS, dejando rastros que pueden ser analizados por los investigadores. El cruce de datos, los patrones de uso y las conexiones entre contactos terminan permitiendo en muchos casos identificar a sus usuarios.

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