Julio Martínez, Manuel Aarón Fajardo y Cristóbal Cano: los nombres clave de la supuesta trama del caso Plus Ultra

La investigación del caso Plus Ultra dibuja una estructura empresarial y personal que, según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, habría servido para canalizar pagos y mover fondos relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. En el centro de esa presunta red aparecen varios nombres que el magistrado considera fundamentales para el funcionamiento de la trama.

Uno de ellos es Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. El auto judicial lo sitúa como uno de los hombres de máxima confianza del expresidente y como responsable del entramado societario utilizado, presuntamente, para mover dinero entre distintas empresas. La investigación sostiene que Martínez actuaba como interlocutor y canalizador de pagos a través de decenas de sociedades vinculadas entre sí.

El empresario permanece en libertad provisional y está investigado por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Según el juez, llegó a controlar hasta 39 sociedades, muchas de ellas sin actividad o sin trabajadores, lo que dificultaba el seguimiento económico de las operaciones investigadas.

Cristóbal Cano y el control de las sociedades

La Audiencia Nacional sitúa junto a Julio Martínez a Cristóbal Cano, considerado por los investigadores como una de las personas encargadas de gestionar el funcionamiento diario de las empresas vinculadas a la supuesta trama.

El juez sostiene que Cano se ocupaba de la gestión administrativa y documental de parte de las sociedades, incluidas facturas y movimientos internos relacionados con el entramado empresarial. Dentro de la estructura descrita por el magistrado, aparece como la mano derecha de Julio Martínez en la operativa económica investigada.

Manuel Aarón Fajardo, "la pieza de ZP en Venezuela"

Otro de los nombres destacados en el auto es el del empresario canario Manuel Aarón Fajardo García, residente desde hace años en Caracas. El instructor lo define como "lugarteniente" dentro de la supuesta red y sostiene que actuaba como enlace entre los intereses de Plus Ultra y el entorno de Zapatero en Venezuela.

La investigación recoge además que los propios investigados lo identificaban como "la pieza de ZP en Venezuela", una figura clave en los contactos empresariales y financieros relacionados con la aerolínea.

Inteligencia Prospectiva y el dinero investigado

Dentro del entramado también aparece Domingo Amaro, al que distintas fuentes vinculan con un clan empresarial venezolano relacionado con operaciones financieras bajo sospecha. Según la investigación, parte del dinero investigado habría sido canalizado desde la petrolera estatal venezolana mediante pólizas infladas y operaciones económicas vinculadas a sociedades del entorno familiar.

A nombre de sus hijos figura Inteligencia Prospectiva, una empresa que, según el juez, registraba escasos ingresos pero elevados gastos. Entre esos movimientos económicos destaca un pago cercano al medio millón de euros dirigido a Whathefav, la agencia de comunicación vinculada a las hijas de Zapatero.

La Audiencia Nacional continúa analizando ahora el papel de cada uno de los investigados y el recorrido del dinero dentro de una causa que sigue ampliándose con nuevas diligencias y registros.

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