Las claves del caso de Begoña Gómez: esto es lo que se investiga

El titular del Juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el 19 de julio para notificarle una querella que su defensa alegó que no le había sido comunicada formalmente para declarar como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

La querella en cuestión es la presentada contra ella por la asociación Hazte Oír, que se sumó a la denuncia que con anterioridad presentó Manos Limpias.

El caso, paso a paso

Todo comienza en febrero cuando estalla el conocido como 'caso Koldo'. Algunas informaciones periodísticas apuntan a una relación entre Begoña Gómez, el supuesto comisionista de la trama y Air Europa que propicia una denuncia del sindicato Manos limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a una serie de adjudicaciones al empresario Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía. Una denuncia basada únicamente en recortes de prensa, tal y como admitió la propia entidad.

A su denuncia se unió la querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír, también por tráfico de influencias, donde pedía investigar si Gómez se prevalió de su relación con el presidente del Gobierno para "establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades" o si ofreció o ejerció su influencia en "la concesión de subvenciones y ayudas públicas".

Otras acusaciones personadas en la causa, como Vox, también denunciaron otros hechos como la presunta apropiación de un software para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.

El papel de Fiscalía

El pasado mes de abril, la Fiscalía recurrió directamente ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El fiscal pidió que se revocara y se archivara el caso. Sin embargo, el juez decidió levantar el secreto de sumario a finales de mayo, seguir a delante y llamar a declarar a varios testigos.

Posteriormente, el 19 de junio, el fiscal pidió al juez aclarar qué investiga para evitar una causa general contra Begoña Gómez. La Fiscalía cargó así contra la "indeterminación y falta de claridad y concreción del objeto de la causa" pues, más allá de referencias a la Universidad Complutense en las denuncias y querellas que han llegado al juzgado, "no existe resolución judicial que recoja", siquiera "sucintamente" qué hechos se investiga.

Como respuesta, el juez ha aclarado en un auto que "solo" envió a la Fiscalía Europea tres contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, pero que hay más contrataciones de las que resultó beneficiario y por las que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, debe seguir investigada.

El magistrado decidió delimitar, a petición de la defensa de Gómez y de la Fiscalía de Madrid, qué hechos son los que investiga en la causa abierta contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, después de aceptar la petición de la Fiscalía Europea de enviarle parte del procedimiento.

El juez Peinado no ha especificado en su auto ninguno de los contratos por los que dice que Begoña Gómez sigue investigada, pero sí que ha concretado que "los hechos objeto de investigación, son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial", con exclusión de los tres que envió a la Fiscalía Europea.

El informe de la UCO

El juez también ha ignorado el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que no encontraban que Begoña Gómez tuviera ninguna influencia en el rescate de Air Europa ni en los concursos convocados por 'Red.es'.

La Guardia Civil ha analizado de manera detallada las ayudas públicas que, según la denuncia, recibieron dos empresas por la supuesta mediación de Begoña Gómez, las cuales son el rescate de Air Europa por el Consejo de Ministros (450 millones de euros) y las ayudas de 'Red.es' (dependiente del Ministerio de Economía) a 'Innova Next', propiedad de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía la mujer del presidente español.

De esta forma, el informe de la UCO no tiene datos con los que acreditar la influencia de Begoña Gómez en el millonario rescate que el Gobierno español realizó a Air Europa en el año 2020. La UCO también asegura no encontrar vinculación de Begoña Gómez de los miembros de la mesa de contratación de 'Red.e',s que adjudicó dos contratos a la empresa 'Innova Next'.

