Begoña Gómez declara como investigada ante el juez sobre sus actividades

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, comparece este viernes ante el juez en calidad de investigada. Se ha decidido que Begoña Gómez acceda al edificio de los juzgados en coche, por el garaje, y no a pie por la puerta principal, por motivos de seguridad. El juez interrogará a Gómez sobre sus actividades privadas.

La mujer del Presidente declara por dos posible delitos: uno de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Desde el entorno del presidente del Gobierno se muestran incrédulos a que la denuncia de 'Manos Limpias' haya llegado hasta la citación de Begoña Gómez. También se muestran preocupados por el modo de proceder del juez. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha criticado que el magistrado ha ido "más allá" de lo que permite la ley.

Desde el Partido Popular piden que Begoña Gómez no reciba trato de favor: "Todos los españoles somos iguales ante la ley". Su portavoz Miguel Tellado dice que "no es ético ni estético, es patético". Mientras, el Gobierno defiende la labor de la mujer de Pedro Sánchez. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, defiende el "informe de la Guardia Civil" que detalla que "no hay caso".

El Ejecutivo defiende que la denuncia de 'Manos Limpias' está basada en bulos y que se está causando indefensión en Gómez. Algo que su defensa ya alegó después de que la Fiscalía Europea asumiera parte de la causa, en concreto, los contratos que pudieron ser financiados con fondos europeos. El propio magistrado respondió insistiendo en que hay contratos que no se hicieron con esos fondos y que sigue investigando novedades que se han conocido en los últimos meses, los contactos con Globalia y el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

Todavía se desconoce si su defensa ante el juez quedará grabada en vídeo. Ante su "relevancia pública", el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que su comparecencia como investigada no sea grabada.

Sobre la grabación, la ley señala que los tribunales y juzgados están obligados a usar los medios técnicos electrónicos informativos y telemáticos que tengan a su alcance. En este caso, es el vídeo. Pero si observamos lo ocurrido en otros juicios mediáticos, como por ejemplo el de la Infanta Cristina, en fase de instrucción, la misma en la que está ahora mismo Begoña Gómez, solo se grabó el audio.

Hace unas semanas los abogados de la mujer del presidente del Gobierno presentaron un recurso ante el juez Peinado para que el magistrado concretara el motivo del por qué estaba siendo investigada. La defensa de Begoña Gómez consideraba que las razones no habían quedado suficientemente claras. El juez instructor Juan Carlos Peinado contestó y estimó parcialmente ese recurso de Begoña Gómez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en su contestación al recurso señaló que el objeto de su investigación se remonta a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, pero excluye dos contratos que fueron reclamados por la Fiscalía Europea por estar financiados con fondos comunitarios.

