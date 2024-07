El Partido Popular reacciona a la suspensión de la declaración de Begoña Gómez: "El que calla otorga"

Este lunes tenía lugar en el Juzgado número 41 de Madrid la declaración de Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por los presuntos delitos de corrupción entre particulares y tráfico de influencias a partir de una denuncia del autodenominado sindicato, Manos Limpias, a los que se sumaron escritos de Hazte Oír, Vox y Regeneración de la Política de España. Sin embargo, una de las querellas de esos grupos no fue notificada previamente a la esposa del presidente y esto es por lo que Peinado ha pospuesto la sesión al 19 de julio.

La probable implicación de Begoña está suscitando las críticas de la oposición y en primera plana: el Partido Popular. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida señaló este viernes que no es "creíble" la "excusa" de la mujer del presidente del Gobierno sobre que no sabe qué se le imputa. Almeida ha señalado que le resulta "complicado de aceptar" ya que "quien no quiere declarar" sea porque "no sabe qué se le imputa" y además ha reprochado que "uno cuando va a un juzgado sabe perfectamente cuáles son los hechos que se están investigando" y "cuál es la condición en la que acude al juzgado".

Por otro lado, el portavoz parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, la ha acusado de "obstaculizar" a la justicia y trata de "impedir su comparecencia" ante el juzgado. "El que calla otorga", alega y prosigue diciendo que "tendrá que dar explicaciones cuando vuelva a ser citada". "Begoña Gómez y su defensa no están por la labor de facilitar la acción de la justicia y hoy hemos visto como han tratado de impedir su comparecencia", declara. Además, ha sacado a la palestra el caso de los ERE y dice que "la Andalucía socialista es hoy el ejemplo a seguir para el 'sanchismo', el uso impune del dinero para beneficiar a familiares, amigos y compañeros".

"No ha dado explicaciones, posiblemente, porque no las hay para explicar todo lo que ha hecho utilizando la Moncloa, pero los españoles tienen el derecho a saber". El portavoz también ha reflexionado sobre la imagen de "degradación" de la democracia española que se está dando al "prolongar este escándalo y espectáculo": "Si nada tienen que ocular hoy debería haber colaborado con la justicia". El portavoz popular ha asegurado que el interés de Pedro Sánchez en seguir en la Moncloa radica en que desde esta posición puede "defender a su familia, socios y compañeros de la acción de la justicia". Pero ha añadido: "La justicia pondrá fin a una huida demasiado larga".

"Dijo que venía a liberar a España de la corrupción y hoy ha bajado al pozo más profundo de la corrupción institucionalizada, es el máximo exponente de la corrupción"

Según Tellado, el Gobierno de Sánchez "no tiene límites éticos, legales e institucionales" y le ha acusado de "no querer contrapoderes al criticar a la oposición, a los medios y a los jueces". "Dijo que venía a liberar a España de la corrupción y hoy ha bajado al pozo más profundo de la corrupción institucionalizada, es el máximo exponente de la corrupción", ha expresado Tellado sobre el presidente del Gobierno. Por todo ello, el dirigente popular ha pedido a Sánchez que "cese esta agonía" y que convoque "cuanto antes a los españoles a las urnas", y que así "se someta al designio inapelable de la democracia y acepte, de una vez por todas, su veredicto: quiso ser presidente a toda costa y ahora sabemos el porqué", ha apostillado.

Otras fuentes populares han señalado que "toda España" sabe por qué se la investiga. "Toda España sabe qué hechos y conductas se están investigando. Toda España menos, al parecer, Begoña Gómez y su abogado. Y eso que ayer el dispositivo de seguridad de Moncloa organizó la declaración de Gómez", argumentaron las mismas fuentes en referencia a la alta presencia policial en los juzgados de Plaza de Castilla. Se pregunta, además, que, si todo es mentira, por qué no han presentado una querella.

