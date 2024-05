La UCO no ve indicios de delito de tráfico de influencias en los trabajos de Begoña Gómez

En plena crisis diplomática entre Argentina y España por las palabras de Milei sobre la esposa del presidente español, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no encuentra que Begoña Gómez tuviera ninguna influencia en el rescate de Air Europa ni en los concursos convocados por 'Red.es', informa el periódico 'El País'. Todo se desencadenó tras una denuncia de 'Manos Limpias'. Se trata de un informe enviado al juez Juan Carlos Peinado, quien abrió diligencias contra Begoña Gómez tras la denuncia.

La Guardia Civil ha analizado de manera detallada las ayudas públicas que, según la denuncia, recibieron dos empresas por la supuesta mediación de Begoña Gómez, las cuales son el rescate de Air Europa por el Consejo de Ministros (450 millones de euros) y las ayudas de 'Red.es' (dependiente del Ministerio de Economía) a 'Innova Next', propiedad de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía la mujer del presidente español.

De esta forma, el informe de la UCO no tiene datos con los que acreditar la influencia de Begoña Gómez en el millonario rescate que el Gobierno español realizó a Air Europa en el año 2020. La UCO también asegura no encontrar vinculación de Begoña Gómez de los miembros de la mesa de contratación de 'Red.e',s que adjudicó dos contratos a la empresa 'Innova Next'.

Además, la Guardia Civil precisa que Begoña Gómez no ha recibido ninguna subvención pública, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Crisis diplomática entre Argentina y España

El presidente español insistía este lunes en que Milei debía pedir disculpas por las palabras vertidas sobre su esposa. Sánchez lamentaba que el presidente argentino, Javier Milei, no haya "estado a la altura" con sus palabras contra él, igual que afirmaba que la respuesta sería acorde "a la dignidad de la democracia española" y a la unión que existe entre los dos países. Sánchez hacía referencia al malestar ocasionado por las críticas de Milei tanto a él como a su esposa, Begoña Gómez.

Sin embargo, este martes la mañana amanecía con nuevas declaraciones del presidente argentino tras una entrevista. En ella, lejos de pedir disculpas, Javier Milei tensa aún más la situación. El presidente argentino ha cargado contra el español en su entrevista en la televisión argentina 'Todo Noticias'.

Milei rechaza pedir perdón y niega que hiciera referencia a la mujer del presidente del Gobierno en su discurso del pasado domingo. Aún así, descarta que se vayan a romper lazos entre España y Argentina: "La relación no la construye los mandatarios, la relación la construye la gente".

