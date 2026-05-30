España
VÍDEO:El gracioso momento del rey Felipe VI en el brindis de las Fuerzas Armadas
El monarca destaca la formación militar de la princesa Leonor.
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Este sábado, en el brindis de las Fuerzas Armadas, en Vigo, el rey Felipe VI ha dado un divertido momento durante su discurso aludiendo al "esfuerzo y brillantez" con el que la princesa Leonor, quien acude por primera vez a esta conmemoración militar, está completando su formación. "Como padre lo puedo decir, y como mando supremo, ya veremos", dijo el monarca.
El rey Felipe VI le ha dedicado unas emotivas palabras a la futura reina de España, donde destaca que ha disfrutado su tiempo de formación en la Academia del Aire y del Espacio. Concluyó pidiendo un brindis para todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil: "Por vosotros, por vuestras familias (…) y por todos los que también aquí hoy nos han acompañado". Finaliza su intervención alzando la copa "por España".
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