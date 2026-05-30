VÍDEO:El gracioso momento del rey Felipe VI en el brindis de las Fuerzas Armadas

Este sábado, en el brindis de las Fuerzas Armadas, en Vigo, el rey Felipe VI ha dado un divertido momento durante su discurso aludiendo al "esfuerzo y brillantez" con el que la princesa Leonor, quien acude por primera vez a esta conmemoración militar, está completando su formación. "Como padre lo puedo decir, y como mando supremo, ya veremos", dijo el monarca.

El rey Felipe VI le ha dedicado unas emotivas palabras a la futura reina de España, donde destaca que ha disfrutado su tiempo de formación en la Academia del Aire y del Espacio. Concluyó pidiendo un brindis para todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil: "Por vosotros, por vuestras familias (…) y por todos los que también aquí hoy nos han acompañado". Finaliza su intervención alzando la copa "por España".

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