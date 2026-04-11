Lucha por la sanidad pública en la precampaña en Andalucía

El 17 de mayo Andalucía acudirá a las urnas para elegir a la persona que estará al frente de la Junta de Andalucía. Aunque aún queda un mes por delante, en precampaña, los partidos ya buscan confrontar exponiendo sus programas. Este fin de semana han elegido la sanidad como tema por el que mostrar sus posiciones al tiempo que acusan al rival político.

La sanidad como arma electoral

Hoy María Jesús Montero, actual candidata socialista a la junta y hasta hace nada Vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez, ha centrado su discurso en la importancia de proteger la sanidad pública y lo que ella haría la respecto en caso de llegar a presidir su Comunidad. Aunque ha estado enfocada en hablar de la sanidad, también ha recriminado al PP la gestión que lleva haciendo durante su gobierno: "Después de ocho años de las políticas que practica el Partido Popular, nuestra sanidad y lo digo con propiedad, se encuentra al borde del colapso". También ha aprovechado para recordar la reciente polémica en Andalucía con la problemática y los fallos en el cribado del cáncer de mama, achacando esto a un síntoma del deterioro que ha sufrido la sanidad en su territorio.

Juan Manuel Moreno Bonilla,actual presidente de la junta y candidato popular a volver a presidirla, ha afeado a Montero el discurso y la oposición que está realizando: "La oposición que he tenido ha sido una guerra sucia principalmente con la sanidad pública, con toneladas de bulos, con toneladas de mentiras y con una enorme distorsión e intoxicación".

El Coordinador General de Izquierda Unida y uno de los candidatos de la izquierda a presidir la junta, también ha señalado la situación de la sanidad pública en Andalucía y apuesta por la creación de una red de centros públicos cueste lo que cueste: "Vamos a crear una red de sanidad para que todos los andaluces tengan derecho a una atención pública sin importar quién sea y para ello haremos lo que sea necesario, incluso expropiar centros y hospitales privados se hará moleste a quien moleste".

Los populares quieren evitar en Andalucía la situación que tienen en Extremadura

Moreno Bonilla, candidato popular, aspira a volver a gobernar la Junta de Andalucía y quiere volver a hacerlo consiguiendo mayoría absoluta. Para eso necesita aventajar al PSOE pero también a Vox con una diferencia suficiente como para no necesitarlos para llegar a pactos ni acuerdos de gobierno. Con ello quieren evitar las situaciones a las que se está enfrentando el PP en las Comunidades Autónomas donde ha habido elecciones recientemente: "Ahí vemos a Extremadura, seis meses bloqueada, seis meses después todavía no hay gobierno en Extremadura. Eso significa que no se pueden convocar oposiciones, eso significa que no se van a poder dar ayudas, que no se puede hacer transferencia de crédito, eso significa la parálisis de una sociedad. Es un reflejo del gran lío que hay en España, ese lío frente a la bronca, frente al desgobierno, nosotros queremos gobierno, queremos estabilidad, queremos funcionar, queremos gobernar".

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