Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Socios gobierno

El PP exige un cambio de gobierno mientras Moncloa se sostiene en los socios

Los casos de corrupción que rodean al PSOE, dejan en una situación complicada a la parte socialista del gobierno y ponen en jaque la legislatura.

El PP exige un cambio de gobierno mientras Moncloa se sostiene en los socios

El PP exige un cambio de gobierno mientras Moncloa se sostiene en los socios | Antena 3

Publicidad

Fran Paino
Publicado:

La última semana ha dejado al Partido Socialista en una situación complicada. Se ha conocido el sumario del caso por el que se investiga al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado a registrar la sede socialista de la Calle Ferraz por la investigación de los posibles fontaneros que el partido presuntamente habría pagado para realizar labores ilegales contra jueces y fiscales entre otros y además esta semana también ha comenzado el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez.

Reacción del Partido Popular

Muy duros con la situación del gobierno, hoy la voz de los populares la ha tomado Miguel Tellado "Estamos asistiendo a un reality show del delito y del escándalo" el Secretario General del PP tiene clara la implicación del presidente en los casos judiciales "Toda trama tiene un líder y toda mafia tiene un capo y en este caso es el uno y el uno es Sánchez". Critican la tardanza del presidente en salir a dar explicaciones, será el 24 de junio cuando lo haga, un mes después de estos escándalos "Que no comparezca en las Cortes Generales, disuélvalas y convoque elecciones". Otra vía que ven para para conseguir un cambio de gobierno es que sus socios dejen de apoyar a Sánchez para los que Tellado creen que están haciendo un papelón sosteniéndolo en el poder "O se sostiene la mafia en el poder o se apoya un cambio de gobierno"

Posición de los socios

Hoy los populares han sido especialmente duros con el Partido Nacionalista Vasco "El PNV mucho ruido pero muy pocas nueces". Los nacionalistas vascos ya han pedido a lo largo de la semana que el gobierno adelante las elecciones y hoy Aitor Esteban ha vuelto a incidir en que la legislatura esta terminada "La legislatura está paralizada completamente, el ambiente es irrespirable"

Junts también ha pedido elecciones anticipadas aunque al igual que los nacionalistas vascos, los catalanes tampoco se plantean dejar caer el gobierno.

Las Izquierdas protestan pero no mucho

Hoy en Barcelona, Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar han presentado en Barcelona la coalición con la que quieren presentarse a las elecciones generales. Allí todos han pedido al Partido Socialista que de explicaciones sobre los casos de actualidad, como lo ha hecho por ejemplo Lara Hernández, Co-coordinadora del movimiento Sumar "Es el Partido Socialista el que tiene que hacérselo mirar, el que tiene que dar explicaciones" pero más allá de esa leve exigencia, se han alineado con el discurso en contra de los jueces de los ministros socialistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE temen que un 'superdomingo electoral' les perjudique

Avión de Plus Ultra

Publicidad

España

May 27, 2026, Rome, ITALY: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez during a press conference in Rome, Italy, 27 May 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI.,Image: 1105941571, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Fabio Frustaci / Zuma Press / Europa PressEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.Fabio Frustaci /...

Última hora del PSOE en directo: El PSOE denuncia un "trato diferenciado" y pide no "judicializar la política"

“España no es esa bandera que se cae, sino el guardia de honor que resiste con entereza cuando le cae encima”

“España no es esa bandera que se cae, sino el guardia de honor que resiste con entereza cuando le cae encima”

El PP exige un cambio de gobierno mientras Moncloa se sostiene en los socios

El PP exige un cambio de gobierno mientras Moncloa se sostiene en los socios

El gracioso momento del rey Felipe VI en el brindis de las Fuerzas Armadas
España

VÍDEO:El gracioso momento del rey Felipe VI en el brindis de las Fuerzas Armadas

Imagen de archivo de un coche de la policía de Portugal
PSOE

En libertad tras ser detenido un excargo del PSOE coruñés por una trama de corrupción

Pedro Sánchez
PSOE

Semana negra para el PSOE: 'Plus Ultra', Leire Díez y David Sánchez elevan la presión judicial sobre el Gobierno

Cae la bandera de España mientras la izan en el Día de las Fuerzas Armadas
España

VÍDEO: El momento en el que la bandera de España cae al suelo durante el acto del Día de las Fuerzas Armadas

La bandera ha caído al suelo y ha tenido que ser recogida para repetir el izado.

El rey Felipe preside el acto central del Día de la Fuerzas Armadas

Leonor acompaña por primera vez a los Reyes en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas marcado por el mal tiempo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto del proyecto 'Sumar'

Así se creó Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz para mantener la unidad de la izquierda en España

Avión de Plus Ultra

Alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE temen que un 'superdomingo electoral' les perjudique

Publicidad