El PP exige un cambio de gobierno mientras Moncloa se sostiene en los socios

La última semana ha dejado al Partido Socialista en una situación complicada. Se ha conocido el sumario del caso por el que se investiga al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado a registrar la sede socialista de la Calle Ferraz por la investigación de los posibles fontaneros que el partido presuntamente habría pagado para realizar labores ilegales contra jueces y fiscales entre otros y además esta semana también ha comenzado el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez.

Reacción del Partido Popular

Muy duros con la situación del gobierno, hoy la voz de los populares la ha tomado Miguel Tellado "Estamos asistiendo a un reality show del delito y del escándalo" el Secretario General del PP tiene clara la implicación del presidente en los casos judiciales "Toda trama tiene un líder y toda mafia tiene un capo y en este caso es el uno y el uno es Sánchez". Critican la tardanza del presidente en salir a dar explicaciones, será el 24 de junio cuando lo haga, un mes después de estos escándalos "Que no comparezca en las Cortes Generales, disuélvalas y convoque elecciones". Otra vía que ven para para conseguir un cambio de gobierno es que sus socios dejen de apoyar a Sánchez para los que Tellado creen que están haciendo un papelón sosteniéndolo en el poder "O se sostiene la mafia en el poder o se apoya un cambio de gobierno"

Posición de los socios

Hoy los populares han sido especialmente duros con el Partido Nacionalista Vasco "El PNV mucho ruido pero muy pocas nueces". Los nacionalistas vascos ya han pedido a lo largo de la semana que el gobierno adelante las elecciones y hoy Aitor Esteban ha vuelto a incidir en que la legislatura esta terminada "La legislatura está paralizada completamente, el ambiente es irrespirable"

Junts también ha pedido elecciones anticipadas aunque al igual que los nacionalistas vascos, los catalanes tampoco se plantean dejar caer el gobierno.

Las Izquierdas protestan pero no mucho

Hoy en Barcelona, Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar han presentado en Barcelona la coalición con la que quieren presentarse a las elecciones generales. Allí todos han pedido al Partido Socialista que de explicaciones sobre los casos de actualidad, como lo ha hecho por ejemplo Lara Hernández, Co-coordinadora del movimiento Sumar "Es el Partido Socialista el que tiene que hacérselo mirar, el que tiene que dar explicaciones" pero más allá de esa leve exigencia, se han alineado con el discurso en contra de los jueces de los ministros socialistas.

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